El exministro de Agricultura dio detalles sobre el impacto de la sequía y el derrumbe de la soja

"La Argentina está perdiendo posicionamiento en el mundo, por ejemplo, en la producción de soja", advirtió Ricardo Buryaile , diputado y titular de la comisión de Agricultura. En un mano a mano con El Cronista, el radical alertó que mientras en Brasil, durante la última década, la producción de soja se incrementó en un 100%, en la Argentina se registró una caída del 30%. Asimismo, apuntó contra el gobierno del Frente de Todos, al que tildó de ser una "contradicción en sí misma" y acotó: "Me imagino que Alberto está sufriendo el poder".



Además, Buryaile habló del proyecto de Ley de Agroindustria impulsado por Julián Domínguez, cuando estaba al frente del Ministerio de Agricultura. Se trata de la iniciativa que busca llevar las exportaciones del sector a u$s 100.000 millones al año . Para alcanzar ese volumen, el texto crea beneficios fiscales e impositivos para los productores que lleven adelante nuevas inversiones así como también para la compra de semillas fiscalizadas y fertilizantes.

La iniciativa fue presentada en 2021, tras la derrota del oficialismo en las PASO pero, entre idas y vueltas, no se trató y, días atrás, luego de que perdiera estado parlamentario, volvió a ser presentada. Pero con una serie de modificaciones acordadas con Juntos por el Cambio. Uno de los pedidos que planteará el interbloque durante el debate en comisión que ya se puso en marcha esta semana será la baja de las retenciones al agro aunque, se sabe, no tendrá éxito en ese punto.

En diálogo con este medio, el exministro de Agricultura durante el gobierno de Cambiemos también habló sobre la Ley de Humedales . Durante el debate en comisión de esa iniciativa, hubo quienes apuntaron contra Buryaile, a quien acusaron de frenar el tratamiento del proyecto que tenía como principal impulsor al oficialista Leonardo Grosso.

Pero lo cierto es el tema terminó siendo dictaminado en comisión, pero sigue sin ser llevado al recinto. La paridad de la Cámara de Diputados complicó el avance de un tema que, además, divide aguas dentro de las dos principales coaliciones representadas en el Congreso.

-¿Por qué tanta demora con el proyecto que busca fomentar las inversiones en el sector agroindustrial?

-El proyecto se presentó en 2021 y el oficialismo no convocó, pese a que presidía la comisión de Agricultura. En 2022 se tardó en la conformación de las comisiones. Una vez que se conformaron, lo citamos a Domínguez, tuvimos dos o tres reuniones, y después no estuvo más Domínguez. Como era una ley impulsada por el ministro, tuvimos que esperar la transición del Ministerio a Secretaría, ver si los objetivos de las nuevas autoridades eran los mismos. Vimos que sí, y apareció el tema Humedales. Acá algo que no te va a reconocer algo es que sectores del oficialismo no estaba de acuerdo con este proyecto .

-¿Por qué?

-Algunos, porque entienden que no hay que aprobar leyes a favor del campo.

-Por una cuestión ideológica, ¿no?

-Sin dudas.

-¿No es contradictorio que no se le den beneficios a un sector que aporta un volumen de divisas determinante para la economía?

-Este Gobierno es una contradicción en sí misma. Dice defender a los jubilados y le acaba de manotear los bonos en dólares a los jubilados y se los da a los bancos. En realidad, no hay que tomar esta ley como un beneficio al campo. Hay cuestiones que sí, pero que lo tienen otros regímenes industriales. Cuando querés promocionar una actividad, le das mejoras. Pero el sector agropecuario tiene el peor régimen de todos.

Buryaile señaló que hay sectores del oficialismo que no quieren aprobar leyes a favor del campo.

-¿Por qué?



-Porque toda la economía tiene una brecha cambiaria insoportable, del 90%. Y, adicionalmente, el sector agropecuario paga impuestos por exportar. Y compra insumos al valor del dólar MEP o contado con liquidación. En Uruguay, un productor de soja cobra 3 veces más que un argentino. ¿Qué implica? Que se pueda tecnificar más, avanzar mucho más y ser mucho más competitivo. La Argentina está perdiendo posicionamiento en el mundo, por ejemplo, en la producción de soja. Brasil, en los últimos 10 años, creció en un 100% en la producción de soja; la Argentina cayó en un 30%.

-Volviendo al proyecto de Agroindustria, Juntos por el Cambio logró introducirle una serie de modificaciones al texto original ¿Cuáles serían las más relevantes?

Primero, prolongamos la vigencia a 10 años. Este era un proyecto que se terminaba en el 2025. Ningún proyecto de inversión es a tres o cuatro años. Además, era muy burocrático: había que crear un registro, pedir permiso, si te autorizaban, después de hacer la inversión, te contestaban si ibas a tener un tratamiento impositivo adicional. Y, después, te iban a tomar cuál había sido tu performance en los últimos tres años para decirte si ibas cumpliendo las metas. Nosotros dijimos que eso no servía ni tenía impacto. Se lo planteé al entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, y al exministro Julián Domínguez, y me dijeron "trabajá". Y trabajamos con Marcelo Casaretto, con Carlos Heller, con Victoria Tolosa Paz; después con funcionarios de Agricultura, y con diputados de nuestro espacio y del resto de los bloques.

-¿Qué expectativas hay en cuanto a inversiones? Plantean lleva a 100.000 las exportaciones, ¿qué números manejan?

Las exportaciones tienen que crecer. Pueden crecer por precio, por volumen o por ambas. El año pasado crecieron por precio, no por volumen, por ejemplo, y hablan de récord de exportaciones. Sin embargo, la Argentina está hace más de 10 años estancada en alrededor de 130 millones de toneladas.

-¿Y con este proyecto a cuánto podrían llegar?

El impacto no es inmediato. Porque aparte el campo es mucho más que soja. Hay una confusión general de que el campo es solo soja. Es tabaco, forestación, ganadería, ovino, tambo... Entonces, con este proyecto, el sector va a producir y exportar más. No solamente del complejo agroindustrial.

-¿Pero alcanza con esta ley?

-De ninguna manera.

-¿Qué más hace falta?

-Que el sector tenga más rentabilidad, que tenga un precio internacional, como tienen todos los otros países que crecen.

Antes mencionabas el tema de las retenciones. Juntos por el Cambio pide que el proyecto incluya una baja... ¿tendrán éxito?

-No tuvimos suerte con el oficialismo. El oficialismo no cree que deba incluirse en el proyecto porque es de inversiones y eso sería más coyuntural. La pregunta que hay que hacerse es: ¿voy a la ley posible o a la ley ideal? La ley ideal no sale. Trataremos de ver, de razonar cómo mejorar la situación de coyuntura de los productores, a corto y mediano plazo.

-Pero, durante el gobierno de Cambiemos se eliminaron las retenciones, pero después, tuvieron que volver a ponerlas. ¿Por ahora hay que sacarlas otra vez?

Hoy el principal problema del sector agropecuario es la brecha cambiaria, burocracia, logística y retenciones.

-¿Pero por qué se volvieron a poner?

-Porque hubo una crisis financiera en 2018 y creyó necesario volver a poner los derechos de exportación. Por eso, cuando tocamos derechos de exportación, creo que hay que ser lo suficientemente severo para analizar. Y esto no es solo la comisión de Agricultura porque la Argentina macroeconómicamente está desequilibrada, entonces, tenemos impuestos distorsivos como retenciones; el impuesto a los débitos y créditos bancarios; el IVA.

-Pero, si sacás las retenciones, ¿no corrés el peligro que la soja desplace al resto?

-No. Cuando sacamos retenciones del maíz y todavía había soja, aumentó la producción de maíz, de trigo; creció la producción cárnica, apareció la producción porcina cuando no tenés trabas. Nunca es un aliciente una traba.

-¿El Gobierno está a la altura de afrontar los efectos de la sequía?

-Tocás un punto importante porque nadie habla de eso. Este año va a ser muy duro. Hablan de 20, 22.000 millones de dólares que va a faltar. Yo creo que puede faltar más, porque no te olvides que estamos en un año electoral, que depende de lo que quiera hacer el Gobierno. No sé si hará soja 3, 4, 5... 7. ¿no? No sé qué piensa hacer el Gobierno, pero sin duda va a haber alguna decisión de los que tengan suerte de que les haya llovido, de que en un país con la volatilidad como la que tenemos, no nos olvidemos que el productor entrega un producto que tiene una cotización en dólares y recibe pesos.

Buryaile dijo que este año va a ser "muy duro" por la sequía.

-¿Cómo revertís eso?

-Con menos inflación.

-¿Y cómo ves las medidas que toma el oficialismo para hacerle frente a la inflación?

-No le han dado resultado. Tuvimos 6,6% en febrero y pareciera que marzo empieza con 7.

-¿Imaginás a Massa siendo presidente?

-Es muy difícil. Es muy difícil que un Gobierno, en medio de una crisis económica, reelija. Como es muy difícil que un gobierno al que le va bien económicamente pierda. La gente vota por como está.

-¿Y cuánto de esta crisis le adjudicás a las internas del Gobierno?

-Mucha. Porque ningún ministro tiene poder de decisión, todos los ministerios están loteados. No sabés a quién responde cada ministro, el Presidente no tiene poder sobre su ministro del Interior (Eduardo "Wado" de Pedro), que a su vez quiere ser candidato, y sino será su ministro de Economía. Y la Vicepresidenta (Cristina Kirchner) le manda mensajes al Presidente cada vez que habla. A nosotros nos dicen que somos un quilombo. Pero hay una diferencia: nosotros somos los pasajeros del avión. El piloto y el copiloto tienen cerrada la cabina, atrás estamos discutiendo a los gritos, pero no hay peligro de que el avión se caiga. Pero cuando abrís la cabina y el piloto y el copiloto, y los comisarios de abordo que son los chicos de La Cámpora se están matando... Ahí sí me preocupa. No me comparen una cosa con otra.

-¿Y el juicio político a la Corte Suprema afecta a las inversiones?

-Claro. Si te quedás sin Justicia, ¿quién se anima? Yo no hago un juicio de valor a la Corte porque no estoy en condiciones. Si sos un inversor, nacional o extranjero, pensás cómo te puede fallar la Justicia. Porque si depende del poder político, va a fallar de acuerdo al poder político y este Gobierno, desde que asumió, lo único que quiere es controlar la justicia. Y si controla a la Justicia, somete a todo el mundo. ¿A quién le vas a ir a llorar? A nadie. El juicio a la Corte que impulsa el Gobierno es un tiro en los pies. Los jueces tienen que ser independientes. El peor error es desgastar a la Justicia como están haciendo. Es la peor manera, la más vil.

-¿Cómo lo estás viendo al Presidente?

-Yo me imagino que Alberto está sufriendo el poder .

-Pero él quiere reelegir....

-No sé si querrá reelegir o prolongar la agonía de su mandato, para conservar un poquito de poder en estos pocos meses de Gobierno que le quedan.

-Antes mencionabas a la Ley de Humedales. En su momento, se te acusó de frenar su tratamiento en comisión. ¿Fue así?

-Los primeros que frenaron la ley fueron los propios gobernadores peronistas. No solo Juntos por el Cambio no está de acuerdo con el proyecto de Grosso. Entonces, a mí, que no me hagan cargo de lo que dicen los gobernadores peronistas. Tuve un reclamo reglamentario, porque yo creo que es una ley tan importante que la quisieron sacar a las cachetadas como todas las leyes. Las leyes no se despachan, se trabajan.

-¿Hubo torpeza?

-Hubo desconocimiento, intereses publicitarios -en términos políticos- y no evaluaron lo que estaban haciendo. Querían sacar la Ley de Humedales sin que nadie la mirarla en un día. No me permitieron a mí, como presidente de comisión, que trajera invitados para que dieran su opinión y afectaba seriamente a la producción de muchas provincias.

-¿Es compatible la ley y el cuidado del medioambiente con el fomento a las inversiones agropecuarias?

-Hoy el sector agropecuario cuida el medioambiente. Cuando te dicen "agrotóxicos" es porque están contaminados ideológicamente. Porque los remedios también son tóxicos. La diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis. Hay una concepción ideológica. En el 2050 vamos a ser más de 9 mil millones de habitantes en una superficie agrícola que prácticamente no tiene más para crecer, sino aplicás innovación tecnológica ni mayor productividad por hectárea, el mundo va a tener hambre. Hace pocos días salió informe de la NASA diciendo que la Ganadería en la Argentina no contamina. Porque solamente se medía la emisión de gases de efecto invernadero, pero no el secuestro de carbono. Ese es el equilibrio. Emisiones hay, lo que tenés que ver es cómo mitigás esas emisiones. La NASA dice que la Ganadería, en la Argentina, secuestra más carbono del que emite.

Buryaile apoya la candidatura de Gerardo Morales.

-Tu candidato a presidente es Gerardo Morales... ¿por dónde pasaría su programa en materia agropecuaria?

-Lo estamos trabajando, con la Fundación Alem. Pero el programa, en general, de cualquier candidato a presidente de Juntos por el Cambio, no va a ser muy distinto.

-¿Por dónde pasaría?

-Gerardo fue muy claro en esto. Él le da mucha importancia al sector energético. Lo que dice es que tenés que dar incentivos a la inversión de manera tal de generar empleo, de cobrar los impuestos porque hay mayor nivel de actividad económica, de que más gente salga de los planes sociales y que el sector agropecuario, como consecuencia, se vea aliviado de sostener esa presión impositiva muy grande. Pero la brecha cambiaria es una condición sine qua non. Y, lo que ha dicho claro es disminución de las retenciones de manera sostenible de forma tal de no volver a a subirlas una vez que las bajes. Eso es consistente con la realidad.