Caja única de dólares, el truco para sumar reservas netas que impulsan en el Gobierno

Con la meta de acumulación de reservas seriamente comprometida por una de las peores sequías de la historia, el Gobierno sigue buscando mecanismos para sortear la tormenta económica.

Mientras continúan las negociaciones para establecer un dólar diferencial para la exportación de vino y la tercera edición del dólar soja se mantiene stand by, el Banco Central y Economía buscan centralizar el manejo de las divisas que permanecen en entes públicos.

Deuda en dólares: qué dijo el FMI sobre la venta de bonos y los cambios de metas por la sequía

Venta de bonos y presión de AFIP: salida de emergencia para paliar el efecto sequía

Sin establecer nada compulsivo que pueda interpretarse como el inicio de la pesificación de depósitos, los funcionarios quieren que las dependencias con dólares en sus cuentas las cambien por pesos y los mantengan en cajas de ahorro dollar linked hasta que deban usarlos. Las divisas, que hoy forman parte de las reservas brutas, pasarían así a computarse como reservas netas.

Botonera única

Así como la Secretaría de Hacienda comenzó a implementar una "caja única" del gasto, que impide que organismos que tengan liquidez puedan pedir la ejecución de sus créditos presupuestarios, el objetivo de Economía y el Banco Central es establecer una suerte de "cuenta única" en la que se computen todos los dólares que hay en distintas dependencias estatales.

No se incluyen aquí a las empresas públicas, como YPF o Aerolíneas Argentinas. Solo a las oficinas que hayan recibido divisas de algún crédito internacional y que mantengan esos dólares hasta el momento de la ejecución, para que no pierdan valor.

Son dólares que, en algún momento, deberán convertirse a pesos en el mercado oficial. El equipo económico necesita que sea cuanto antes. El 23 de enero, un mes después de que Hacienda rubricara en un DNU la prohibición de girar pesos a organismos con dinero disponible, el Banco Central emitió una comunicación A 7667, que incluyó a los entes públicos entre el público que puede abrir cuentas bancarias atadas al dólar oficial.

La norma del BCRA que permite a entes públicos abrir cajas de ahorro dollar linked.

Esa comunicación estableció "que los entes que reciban asistencias financieras y/o aportes no reintegrables de organismos internacionales, sus agencias asociadas, bancos multilaterales de desarrollo o agencias oficiales de crédito puedan ser titulares de 'Cuentas especiales para exportadores', admitiéndose como acreditaciones de esas cuentas por hasta el monto en pesos proveniente de la liquidación de esas financiaciones y aportes". Son las cuentas que pueden abrir, entre otros, los productores de soja, para depositar los pesos que reciban por sus ventas.

Nada compulsivo

Fuentes oficiales aclararon que, de ninguna manera, se trata de algo compulsivo, sino de una posibilidad que se puso por escrito y que ahora depende de negociaciones entre Economía, el Banco Central y cada una de las dependencias .

Este miércoles, en medio de versiones sobre pesificación obligatoria de recursos públicos, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, aclaró: "La Secretaría de Hacienda aclara que todas aquellas Unidades Ejecutoras de Préstamos otorgados por Organismos Multilaterales de Crédito para financiar gastos corrientes y de capital contemplados en el Presupuesto Nacional en moneda doméstica, administran sus tenencias en dólares de acuerdo a los reglamentos operativos aprobados por dichos Organismos y en el marco de las disposiciones bancarias emitidas por el Banco Central de la República Argentina, siendo dichas normas suficientes para la operatividad necesaria de dichas Unidades".

Raúl Rigo desmintió una pesificación compulsiva en el sector público.

Puntapié inicial

Esta semana, el Banco Central recibió u$s 680 millones de organismos internacionales. La Corporación Andina de Fomento (CAF) envió u$s 285,4 millones para financiar el Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (ANDIS), que gestionará una unidad de Presidencia. Ese mismo lunes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) giró un préstamo de u$s 400 millones de dólares para financiar programas sociales de familias en situación de vulnerabilidad.

Esos u$s 680 millones entraron en las reservas, pero no se giraron a cuentas de bancos comerciales, públicos o privados. Es un modelo que el Banco Central busca replicar para poder mantener los dólares como reservas netas. Mientras tanto, buscarán convencer a organismos que ejecuten programas de infraestructura y sociales para que se pasen a cuentas dollar linked. En oficinas del Gobierno estiman que puede haber algo más de u$s 600 millones en distintos entes, aunque no existe un registro centralizado.

Según Ecolatina, las reservas netas -sin computar el ingreso de estos u$s 680 millones- ya habrían perforado los u$s 1500 millones. El FMI flexibilizó la meta para el primer trimestre en unos u$s 3000 millones. Pero con mayores exigencias para los trimestres venideros. "La necesidad de acumulación entre abril y diciembre sería ahora más exigente que antes: previamente, se debían sumar u$s 4300 millones y ahora serían u$s 5300 millones", afirmó.