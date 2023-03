La interna del Frente de Todos se metió de lleno en el viaje de Massa a China

La interna del Frente de Todos sacó pasaje a Beijing. El viaje que el ministro de Economía, Sergio Massa, prepara a China, a comienzos de mayo, se convirtió en un nuevo motivo de trascendidos y disputas dentro de la coalición de gobierno y desde el kirchnerismo advirtieron que el canciller Santiago Cafiero quiere sacar la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha 3, de la discusión bilateral. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo negó enfáticamente.

Los próximos "dólares" de China: fondos por el swap y nuevo financiamiento

Sergio Massa prepara visita de alto impacto a China en busca de inversiones y apoyo financiero

Massa viajará el 7 de mayo a la capital china para firmar la concreción de 23 obras de infraestructura que se financiarán en el marco de la iniciativa de la Ruta de la Seda, con la que China busca consolidar su rol geopolítico. El ministro respondió positivamente a una invitación Zhou Xiaoli.

Las obras

En el memo que envió al Ministerio de Relaciones Exteriores, listó las obras para las que buscará financiamiento chino: dos parques eólicos en Chubut, "El escorial" y "Antonio Morán"; tres obras de infraestructura hídrica que gestionará Aysa; un acueducto en Formosa y otro en Buenos Aires, a cargo del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa); cinco obras viales a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (túneles subfluviales Chaco - Corrientes y Paraná - Santa Fe, Autopista Rufino - Rosario y otras rutas); la renovación de los ferrocarriles Urquiza y la electrificación del Belgrano Norte, además del proyecto de tren Norpagatónico (Ministerio de Transporte); la central termoeléctrica Belgrano II (Energía); el proyecto de Conectividad Digital para Todos (Arsat); el Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo y el Naranjal (Tucumán y Catamarca); inversiones en el Sistema de Transporte Eléctrico de la provincia de Buenos Aires; 25.000 viviendas en esa misma provincia; y un proyecto de energía renovable llamado Bio Futuro, en Santa Fe.

Las represas de Santa Cruz avanzan con financiamiento chino.

La interna

El kirchnerismo, enfrentado con Cafiero, advirtió que el canciller, al enviar el cable a la embajada en Beijing, evitó poner el foco en los acuerdos económicos y obvio incluir en la agenda la gestión para avanzar en la cuarta central nuclear -con financiamiento chino- y en la telefonía 5G. Son dos iniciativas resistidas por Estados Unidos. El embajador en China es Sabino Vaca Narvaja, alineado políticamente con la vicepresidenta Cristina Fernández y que trabaja con Massa en la agenda bilateral.

Sergio Massa y el embajador Sabino Vaca Narvaja.

Para las fuentes ligadas al instituto Patria, el albertismo buscaría quitarle fuerza a la visita de Massa a China, que podría ser un despegue para una eventual candidatura atada a los proyectos de inversión que podría financiar la potencia asiática.

La respuesta

Pero fuentes de Economía y de Cancillería negaron los roces. Indicaron que la central Atucha III no está contemplada en la visita oficial porque el Gobierno ya acordó su construcción hace un año, con la firma del propio Cafiero. Forma parte de otra gran ventana de financiamiento chino, el Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE). Ese programa contempla, por ejemplo, el financiamiento para las represas de Santa Cruz Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, cuyos envíos de dinero se reactivaron a fin de año después de más de cuatro años.

Santiago Cafiero y el presidente Alberto Fernández, blancos recurrentes del kirchnerismo.

Según funcionarios que responden a Massa y a Cafiero, la vicecanciller Cecilia Todesca y el secretario de Asuntos Internacionales de Economía, Marco Lavagna, coordinan los detalles de la visita que encabezará el titular del Palacio de Hacienda. Para eso, por cuestiones formales, Cancillería debe dar una especie de poder al ministro. Todesca y Lavagna trabajan muy bien, de forma coordinada. Massa firmará en nombre del Gobierno y no como ministro. Sí presentará el listado de obras de La Franja y la Ruta y, además, otros temas que tienen que ver con Economía, como la ampliación del swap", indicaron desde Relaciones Exteriores.

Desde este martes por la mañana, un largo mensaje de Whatsapp, sin firma, comenzó a circular en grupos de funcionarios y militantes peronistas. Se acusaba a Cafiero de frenar en proyecto de la Central Nuclear y de "borrar con el codo lo que escribió con la mano" hace un año, al firmar el compromiso. En Cancillería lo negaron de manera tajante. "Es absolutamente falso", replicaron.

"La Central está en el DECCE y esto lleva tiempo"; indicaron. Lo compararon con las largas gestiones para retomar el financiamiento de las represas y para convertir en liquidez u$s 5000 millones del swap. "El 30 de enero, Cafiero habló por teléfono con el nuevo canciller chino, Win Gang; fue el primer canciller sudamericano en hacerlo", reforzaron.

Fernández, Cafiero y Vaca Narvaja, durante la visita del Presidente a Beijing, hace un año.

Atucha III supone una inversión de unos u$s 8000 millones, de los cuales el Estado argentino debería aportar u$s 1200 millones. Para fuentes oficiales, las demoras para acelerar están en Beijing y no en Buenos Aires.

El DECCE involucra el financiamiento de proyectos por u$s 14.000 millones, con las represas y la nueva central nuclear en Zárate como los más relevantes. La Franja y la Ruta involucra u$s 9700 millones, que se destinarían a los 23 proyectos de infraestructura -más modestos- que buscará cerrar Massa.