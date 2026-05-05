El gobierno de Estados Unidos avanza con la renovación de su moneda en papel y confirmó la entrada en circulación de un nuevo billete de 10 dólares. La medida forma parte de un programa oficial de rediseño impulsado por organismos federales para reforzar la seguridad y modernizar el dinero en efectivo. El proceso está coordinado por la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), junto con el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. Estas entidades confirmaron que el nuevo billete comenzará a producirse y circular en 2026 como parte de una serie de rediseños escalonados. El billete de 10 dólares será el primero en integrar una nueva familia de diseños conocida como “Catalyst”, que apunta a mejorar la protección contra falsificaciones y facilitar su uso por parte del público. Según el cronograma oficial, su entrada en circulación está prevista para 2026. La decisión de rediseñar el dólar responde principalmente a la necesidad de incorporar tecnologías más avanzadas frente a amenazas de falsificación. Este proceso es liderado por el Comité de Disuasión de Falsificación Avanzada, que define qué denominaciones deben actualizarse primero en función del riesgo. El nuevo billete incluirá múltiples modificaciones técnicas y visuales que lo diferenciarán de las versiones actuales. Entre los principales cambios se destacan: Uno de los avances más relevantes será la incorporación de marcas táctiles en relieve, aplicadas mediante técnicas de impresión especializadas. Estas permitirán identificar el valor del billete sin necesidad de verlo, una innovación clave dentro del nuevo sistema monetario. Además, el rediseño contempla cambios tanto en el aspecto visual como en los elementos de seguridad internos, incluyendo tecnologías visibles, ocultas y detectables por máquinas, según detalla el BEP en sus lineamientos oficiales. El plan de modernización del dólar establece un calendario progresivo para actualizar todas las denominaciones. Según el programa oficial, estas son las fechas previstas: Cada uno de estos rediseños incorporará nuevas tecnologías de seguridad, mejoras en accesibilidad y cambios en el diseño para facilitar su identificación. El objetivo central es mantener la confianza en el dólar, reducir la falsificación y adaptar el dinero físico a las necesidades actuales del sistema financiero.