La recaudación por Derechos de Exportación (DEX) registró una fuerte recuperación en julio y alcanzó a $1,2 billones, según los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El monto representa un incremento de 35% respecto de junio y de 110% en comparación con mayo, destacó RIA Consultores.

El desempeño de las retenciones consolida la recuperación que comenzó a observarse desde octubre de 2025, cuando la recaudación había quedado particularmente deprimida tras los efectos del esquema de “dólar soja”, que implicó un fuerte adelantamiento de liquidaciones y una posterior caída en los ingresos tributarios.

En octubre del año pasado, los Derechos de Exportación representaban apenas el 1,6% de la recaudación total. Desde entonces, su participación fue creciendo de manera sostenida hasta alcanzar el 5,2% en julio, el nivel más elevado en un año, destacó Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores.

En ese sentido, destacó que la última vez que habían tenido un peso mayor sobre la masa tributaria fue en julio de 2025, cuando, tras la finalización del primer programa de incentivo cambiario para el agro, habían explicado el 6,8% de la recaudación.

Medido en dólares, el ingreso por retenciones también mostró una mejora significativa. En julio equivalió a más de u$s 800 millones, frente a los u$s 607 millones de junio y apenas u$s 179 millones registrados en octubre de 2025 .

En la comparación interanual, sin embargo, la evolución presenta matices. Mientras que la recaudación en pesos se ubicó 3% por encima de la registrada un año atrás, medida en dólares exhibe una caída de 12% , producto de las menores alícuotas vigentes para los principales complejos exportadores.

A primera vista, el aumento de la recaudación por retenciones parece contradecir el desempeño de la liquidación de divisas del agro.

En julio, las empresas del sector liquidaron u$s 2918 millones, un 3% menos que en junio.

Sin embargo, la explicación pasa por el fuerte crecimiento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), que determinan el pago de los Derechos de Exportación.

En concreto, Preciado Patiño mosró que se registraron muchas DJVE: 14,6 millones de toneladas contra 9,4 millones en junio, y eso fue lo que traccionó la recaudación.

Esta dinámica genera que se anoten operaciones para embarcar en agosto y septiembre , aunque las retenciones se hacen efectivas al momento de registrar la operación.

De esta manera, el salto en las registraciones de exportaciones permitió compensar el efecto de las menores alícuotas e impulsó la recaudación del tributo, aun cuando el ingreso efectivo de divisas mostró una leve caída mensual.