El campo arma su propio plan postsequía: los pedidos que le llevarán al Gobierno

La preocupación por los efectos negativos que ya genera la sequía crece en la medida en que no llegan las lluvias necesarias como para paliar la situación, y el campo saldrá a pedir al Gobierno medidas de alivio fiscal y préstamos blandos que permitan sobrellevar este momento.

Los primeros pasos de este reclamo se están dando de forma independiente en las entidades del agro. Se realizan diferentes relevamientos para analizar las necesidades que puedan surgir, y luego se buscará hacer una presentación unificada .



De acuerdo con lo que pudo saber El Cronista, la propuesta del campo hoy va por la máxima. Se habla de "alivio fiscal", pero no van por la postergación de los pagos, sino por eliminar esa obligación .

"La postergación de impuestos puede ser una buena solución, pero para determinados casos y de forma momentánea. Porque lo que no tenemos que pagar hoy, pasa para más adelante, cuando la situación tal vez no mejoró. Una verdadera solución sería el no cobro de algunos impuestos ", sostuvo un referente del mundo del campo.

Otra pata de los reclamos tiene que ver con el lanzamiento de líneas de créditos blandos destinados a la producción , de modo de solventar parte de lo que los productores tenían pensado reinvertir, pero que al no tener las ganancias esperadas no lo podrán hacer.

También se apunta a que las provincias en las que hoy la sequía causó más complicaciones se decrete la emergencia económica, y los distintos gobiernos puedan disponer de fondos especiales .

En esta línea, el gobierno de Santa Fe ya inició ese camino y recibiría del Gobierno Nacional $ 5.000 millones que se destinarán al campo.

Los referentes del campo tiene previsto acercar alguna propuesta conjunta, aunque por el momento no hubo encuentros oficiales para avanzar en el tema.

Más allá de que en las últimas horas se produjeron algunas lluvias en zonas golpeadas por la sequía, lo cierto es que en ciertas regiones los daños -dependiendo del estadío en el que se encontraran los cultivos- ya se produjeron y los cultivos no son recuperables .

Esto se dio, sobre todo, con regiones de maíz y soja, aunque también el sorgo sufrió fuertes complicaciones.

Como consecuencia de la sequía, la Bolsa de Comercio de Rosario redujo sus previsiones de producción para el maíz y la soja

Para el Gobierno, este pedido de perdón impositivo y fondos extras resultan una complicación adicional, ya que la menor producción del campo se verá reflejado en una baja del ingreso de divisas ante el menor volumen exportador del agro .

De hecho, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la proyección de producción cayó para los cultivos más importantes. Para el maíz se esperan ahora 48 millones de toneladas, desde las 56 millones de toneladas previstas .

La misma tendencia corre para la soja, que llegaría a 40 millones de toneladas, cinco millones menos que las proyectadas en diciembre pasado.