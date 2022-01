Por la sequía, se puede perder 1 punto del PBI: cómo afectará al dólar y las reservas

Según un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la sequía ya le ocasionó a la cosecha gruesa del campo una pérdida de 2930 millones de dólares y, en total el impacto sobre la economía argentina será de 4.800 millones de dólares o un 1% del PBI .

El cálculo se realizó teniendo en cuenta la baja en el promedio de los rendimientos esperados y las áreas de siembra que se perdieron, pero sin contemplar el efecto en la calidad de los granos.

"El estrés hídrico de verano hizo caer la proyección de cosecha de soja y maíz 9 y 8 millones de toneladas, respectivamente. Incluso con la recuperación de los precios, la pérdida de ingresos netos del sector productor ya asciende a u$s 2930 millones , lo que redundará en menos fletes, menos servicios financieros y de intermediación, menos consumo ", señaló la BCR.



En este contexto, para la nueva campaña la entidad proyectó respecto al frente externo que las exportaciones de los principales productos de los complejos soja y maíz caerán en 13 millones de toneladas.

Si se valorizan las exportaciones netas del sector a los precios actuales, se estima que dejarán de ingresar al país u$s 2665 millones, una caída del 10% respecto al total estimado al cierre del año pasado.

menos recaudación

Además, el Estado dejará de recaudar impuestos por u$s 1440 millones , de los cuales u$s 1040 millones corresponde a menor ingreso tributario por derechos de exportación, y el resto a otros impuestos.



Es una muy mala noticia cuando las reservas netas son u$s 1396 millones y el 28 de enero vencen u$s 700 millones de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en total en el primer trimestre se acumulan vencimientos por u$s 5000 millones. La sequía se convierte en un obstáculo para el sendero de acumulación de reservas que propuso al Fondo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Si bien el precio de la soja a cosecha aumentó un 14% en el Mercado de Chicago entre septiembre del año pasado y enero de 2022, y el maíz subió un 23% para la variedad temprana y un 12% la tardía, " el rinde de la soja ya perdió en promedio un 19% respecto al potencial con el que se hacían cuentas al momento de plantear las siembras 2021/22 ", dijo la BCR.

cuánto se perderá en maíz

"En el caso del maíz, la pérdida de potencial de rinde para los que se cosecharán el próximo abril alcanza el 29%, en tanto que para el que se cosechará a partir de julio de este año se descuenta a la fecha el 18% de sus quintales, en zona núcleo".

"Con estos números, el ingreso bruto total esperado por hectárea sembrada ha perdido un 7% en el caso de la soja y un 10% en el caso del maíz, ponderando por la cantidad de hectáreas sembradas de cada variedad", concluyeron.