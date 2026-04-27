Miles de productores del campo en México ya pueden revisar el calendario para recibir un apoyo económico del Gobierno. La entrega de este pago anual ya tiene fechas definidas y variará según el cultivo registrado por cada beneficiario. La programación fue organizada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que distribuirá los depósitos en distintas etapas durante varios meses. El primer grupo cobrará antes de que termine abril. Aunque el apoyo se entrega una vez al año, no todos recibirán el dinero en la misma fecha. El día de pago dependerá del tipo de producto sembrado, por lo que es clave consultar el calendario oficial para no perder de vista la fecha límite. El programa Producción para el Bienestar comenzará con la entrega de apoyos económicos el próximo 30 de abril. Ese día recibirán el pago anual quienes estén registrados como productores de maíz, milpa y sorgo. Después, el 18 de mayo, se realizará una segunda dispersión para personas productoras de frijol y otros cultivos. Entre ellos se encuentran caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo. La tercera fecha de pago será el 15 de junio para quienes producen arroz. Finalmente, el último depósito está programado para el 7 de septiembre para café, cacao, miel, nopal y otros productos. Producción para el Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Está dirigido a productoras y productores agrícolas de pequeña y mediana escala. La entrega del dinero se hace de forma directa y sin intermediarios. El depósito se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Las fechas de pago de Producción para el Bienestar quedaron definidas de la siguiente manera: En caso de dudas sobre el registro, la fecha de pago o el estatus del apoyo, las personas pueden acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano.