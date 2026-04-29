Miles de productores del campo en México están por recibir un depósito único correspondiente al programa Producción para el Bienestar, uno de los apoyos económicos más importantes para trabajadoras y trabajadores agrícolas de pequeña y mediana escala. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ya confirmó el calendario oficial y la primera fecha de pago está más cerca de lo esperado. El primer depósito se realizará este jueves 30 de abril, pero no será para todos los beneficiarios al mismo tiempo. El pago anual se entregará de manera escalonada, dependiendo del cultivo o producto registrado dentro del programa, por lo que algunos productores deberán esperar hasta mayo, junio o incluso septiembre. Este apoyo económico busca fortalecer al campo mexicano con depósitos directos, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. La programación ya fue definida y conocer las fechas exactas será clave para quienes esperan cobrar este recurso. El programa Producción para el Bienestar comenzará la entrega de apoyos económicos el próximo 30 de abril de 2026. En esta primera etapa, el depósito será para las personas productoras que tengan registrados cultivos de maíz, milpa y sorgo. Se trata de un pago anual otorgado por el Gobierno de México a productoras y productores agrícolas de pequeña y mediana escala. El monto del apoyo puede variar según el tipo de cultivo y el número de hectáreas registradas por cada beneficiario dentro del programa. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció distintas fechas para la dispersión del apoyo económico durante varios meses. El segundo pago está programado para el 18 de mayo y será para quienes producen: El tercer depósito se realizará el 15 de junio para productores de arroz. Finalmente, el último pago está previsto para el 7 de septiembre para quienes producen: El programa Producción para el Bienestar está dirigido a personas productoras agrícolas de pequeña y mediana escala. La entrega del recurso se realiza de forma directa y sin intermediarios, mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar. En caso de tener dudas sobre el registro, el estatus del pago o la fecha correspondiente, las personas beneficiarias pueden acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano. Con este calendario, el Gobierno federal da continuidad a los apoyos destinados a fortalecer la producción agrícola y respaldar al campo mexicano durante 2026.