Contratos de largo plazo y mayoría de acciones: los puntos claves del pliego de privatización
El Gobierno definió el nuevo esquema para incorporar capital privado a la empresa estatal de defensa. Las condiciones que fija el documento por nacionalidad y cómo funcionarán las Uniones Transitorias a cargo de la gestión operativa
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 19 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.