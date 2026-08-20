En esta noticia Consolidar el RIGI

En el Council of the Americas y luego del acuerdo con Diego Santilli por “zonas cálidas”, los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, y Jujuy, Carlos Sadir, defendieron el trabajo coordinado con Nación y reclamaron obras para acompañar las inversiones que llegan al sector, con un planteo que volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre el Norte y el centro del país.

“Vamos a seguir reclamando las obras de infraestructura importantes. Y seguiremos trabajando con las empresas y el sector público”, afirmó Carlos Sadir en su exposición.

El reclamo de los gobernadores del Norte se dio durante el panel “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina. Perspectivas de las Provincias”, que se realizó este jueves en el Hotel Alvear, en el marco del Council of the Americas

Los mandatarios de Salta y Jujuy llegan al Council luego de un acuerdo con la Casa Rosada. En reunión con Diego Santilli se comprometieron a dar los votos necesarios para eliminar el régimen de zonas frías a las provincias del centro.

Asimismo, en Balcarce se comprometieron a dictaminar el régimen de “zonas cálidas” para subsidiar la energía eléctrica en el norte del país.

Sáenz fue el más explícito al describir la negociación con la Casa Rosada.

“Muchísimos años al norte argentino se lo tuvo olvidado”, sostuvo, y aseguró que esa situación obliga ahora a avanzar con las obras de infraestructura necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos.

El gobernador salteño enumeró cuáles son los principales pedidos de las provincias: rutas, ramales ferroviarios, gas y electricidad.

“Tiene que ver con las rutas, con los ramales de tren, el corredor bioceánico, nuestra ansiada salida al Pacífico”, señaló.

Además, aseguró que “todo esto significa inversión, inversión que nunca hubo, todo lo que se necesita para agilizar el movimiento de lo que va a haber en este tiempo”.

En ese punto, Sáenz remarcó que las provincias no están planteando estos reclamos por separado, sino que existe una mesa de trabajo con el Gobierno nacional.

“Estamos trabajando con Nación, buscando terminar con las rutas más importantes, agilizando los ramales porque la logística es fundamental, el gas y la electricidad”, afirmó.

El mensaje fue compartido con Jujuy y Catamarca. “ De manera conjunta estamos Jujuy, Salta, Catamarca y Nación trabajando de manera mancomunada, más allá de los partidos políticos que representamos ”, sostuvo Sáenz.

Carlos Sadir indicó que si bien se han reactivado algunas obras en rutas. “No se hizo ninguna obra en el corredor bioceánico y las rutas se van deteriorando al no hacer obra pública”, aseveró.

Para los mandatarios del Norte, el entendimiento forma parte de una relación más amplia con Nación en la que buscan conseguir respuestas a demandas históricas de infraestructura y energía.

Sáenz evitó plantear el vínculo en términos de confrontación y llamó a aprovechar la oportunidad que genera la minería. “ Tenemos que dejar de lado las peleas, las retóricas fundamentalistas que no nos llevan a ningún lugar ”, afirmó.

El gobernador salteño también colocó la discusión en términos territoriales. “Los del Norte nos sentimos postergados, aislados y con asimetrías marcadas con respecto al centro del país”, afirmó.

Consolidar el RIGI

Sadir, en tanto, puso el foco en las inversiones y en la decisión de Jujuy de adherir tempranamente al RIGI. “Consolidar es el rumbo. Hemos sido la segunda provincia en aprobar el RIGI y hoy vemos que no nos equivocamos”, afirmó.

El gobernador jujeño destacó que ya está en marcha el primer proyecto RIGI aprobado en la provincia y explicó que esperan la aprobación de otro proyecto vinculado al litio. Según planteó, la iniciativa permitirá superar los niveles actuales de exportación y generar nuevos puestos de trabajo.

“Las inversiones mineras cuando se desarrollan significan un crecimiento para toda la zona y, en general, para nuestra provincia”, sostuvo.

Litio, uno de los minerales críticos que Argentina puede aportar tanto a China como a Estados Unidos

Sadir también dio una dimensión del nivel de actividad que ya existe alrededor de la minería: “Hoy tenemos 98 empresas trabajando en la exploración de distintos emprendimientos mineros, en litio y en cobre y plata”.

“Seguimos apostando por la minería y trabajando por lo que significa en materia económica y de producción”, señaló, y destacó particularmente el potencial de la energía solar de la provincia, que puede ser utilizada por los emprendimientos mineros.

Trabajo local y una condición para las inversiones

Sáenz, por su parte, planteó que la llegada de capitales debe traducirse en desarrollo para las comunidades donde se instalan los proyectos. “No queremos empresas meramente extractivas”, advirtió.

El gobernador reclamó que las compañías trabajen junto con las comunidades y los proveedores locales. “Somos una familia y van a convivir durante mucho tiempo juntos”, sostuvo, y destacó el funcionamiento de mesas de trabajo entre empresas, proveedores y habitantes de las zonas mineras.

“ Exigimos que el trabajo sea local, pero nos ocupamos de capacitar a la gente para las necesidades de la empresa ”, aseveró.

Según Sáenz, la minería genera “una cadena de oportunidades para todos” y permite que las comunidades puedan acceder a empleo y mejorar sus condiciones económicas.