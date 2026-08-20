Minería: los gobernadores del Norte se alinearon con Nación, pero presionaron por obra pública
En el Council of the Americas, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir defendieron el trabajo conjunto con el Gobierno para impulsar las inversiones mineras. Asimismo, reclamaron obra pública y desafiaron al centro del país.
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