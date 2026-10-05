En esta noticia La inversión privada, un objetivo

“El proceso de refinanciamiento que están llevando adelante los bancos es un aprendizaje. La mora está bajando y dejó de ser un lastre para el crédito”, aseguró el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernig en el marco de la Semana del Inversor que se lleva adelante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Banco Central observa que la mora en el crédito se contrae y la refinanciación sube y destaca el crecimiento del crédito en dólares. Destacó que ven tasas más bajas y menos mora en las empresas, por lo que las pymes se están financiando más barato. “Seguir en la expansión del crédito es lo que nos da un indicio de lo que está por venir. Vemos tasas más bajas y menos mora en las empresas”, destacó Werning.

En cuanto a la estabilidad cambiaria y la dolarización, Werning aseguró que “la formación de activos externos hoy no nos preocupa porque los ahorros en su mayoría quedan en el mercado doméstico”. En ese sentido, el funcionario afirmó que “este Gobierno aspira a minimizar la necesidad y dependencia del ahorro externo y potenciar el ahorro privado”.

Asimismo, destacó que aumenta el mercado de capitales y fondea la materia prima para la inversión doméstica. Y destacó que se han girado al exterior millones de dividendos “gracias a la abundancia de dólares que hoy tiene la Argentina”.

Y, finalmente, mencionó que se han visto muchas colocaciones de empresas en el mercado de capitales y anticipó que, “cuando las empresas empiecen a devengar esas emisiones, van a graduar la base monetaria”. De hecho, destacó que el M2 transaccional crece en términos reales.

La inversión privada, un objetivo

Asimismo, aseguró que quieren promover la inversión privada para el desarrollo de la infraestructura, que antes llevaba adelante con esfuerzo el sector público. “El financiamiento de la inversión combina el sistema bancario y un mercado de capitales complementarios”, dijo.

Werning marcó la diferencia entre el gobierno actual y gestiones anteriores. “El populismo convierte el desahorro público en variable de poder”, dijo Werning y aseguró que la presidencia de Milei se propone proteger la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos.

“Estamos por buen camino y este programa económico representa una oportunidad histórica. Se eliminó el desahorro público. La política fiscal baja impuestos e implica sostenibilidad del crecimiento. Vemos que la baja de la inflación ayuda a los ahorristas a proyectar mejor sus inversores. El ahorro doméstico crece y hay políticas activas para que los ahorristas participen del crecimiento.

Por último, detacó que han avanzado en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. “La dominancia fiscal había deteriorado mucho el balance y su capacidad para proveer la estabilidad. Además, no hay que subestimar su capacidad para bajar la inflación, como ha pasado en otros procesos de países que lo han hecho”, dijo.