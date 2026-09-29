El presupuesto del Senado para 2027 representa un aumento del 5,09% respecto al previsto para 2026 (foto: EFE)

Este martes 29 de septiembre, el Senado ha aprobado un presupuesto para sus gastos de funcionamiento en 2027 de 72,28 millones de euros.

La cifra representa un aumento del 5,09% respecto al previsto para el año corriente, que finalmente no llegó a aplicarse debido al no aprobarse unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En ese contexto, el país se ha visto obligado a funcionar hasta el momento mediante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado aprobados a finales del 2022. Ahora, la Mesa del Senado aprobó por unanimidad las cuentas de la Cámara Alta para 2027.

El presupuesto de 2023 continúa siendo actualmente la referencia efectiva, ya que las normas presupuestarias del Senado establecen su prórroga automática cuando no entran en vigor unos nuevos Presupuestos Generales del Estado antes del comienzo del ejercicio.

El Senado ha informado que una de las razones del aumento del presupuesto se debe al incremento del coste de bienes y servicios (foto: Wikimedia Commons) Wikimedia Commons

A qué se debe el incremento del presupuesto, según el Senado

El Senado ha informado que el incremento del presupuesto para sus gastos de funcionamiento se debe a la subida del coste de bienes y servicios.

También, según la información recogida por EFE, obedece a la implementación de las inversiones previstas en el Plan Estratégico de Sostenibilidad del Senado 2026-2030 y en el Plan Informático y de las Comunicaciones 2024-2027 .

El Plan Estratégico de Sostenibilidad 2026-2030 contempla actuaciones los ámbitos de energía y agua, materiales y residuos, salud y bienestar, movilidad sostenible y accesibilidad y contratación pública ecológica.

Por su parte, el Plan Informático y de Comunicaciones incluye proyectos vinculados con la modernización de los sistemas de votación, la firma electrónica, la digitalización de la administración parlamentaria, la renovación de infraestructuras tecnológicas y el refuerzo de la seguridad de los sistemas informáticos.

Los gastos de personal bajarán un 0,55% frente al presupuesto previsto para 2026

En cuanto a los gastos de personal, para 2027 se prevé una disminución del 0,55% respecto a las cuentas de 2026, que serían un aumento del 8,66% respecto a las de 2023.

A su vez, no habrá subida retributiva en 2027 ni para los senadores ni para el personal de la Cámara Alta, según la información recogida por EFE.

Asimismo, los gastos corrientes aumentarán un 13,65% respecto al presupuesto previsto para 2026 y un 19,76% frente al de 2023. Por su parte, las inversiones reales serán un 61,55% superiores a las contempladas en las cuentas de 2023, principalmente por la aplicación de los planes estratégico e informático.

Los gastos de personal bajarán un 0,55% frente al presupuesto previsto para 2026 (foto: EFE) Fuente: EFE Kiko Huesca

Por qué el Senado puede aprobar su propio presupuesto

La aprobación de estas cuentas está enmarcada en la autonomía presupuestaria que la Constitución reconoce a las Cortes Generales. El artículo 72 establece que tanto el Congreso como el Senado pueden aprobar de forma autónoma sus respectivos presupuestos.

Además, las normas presupuestarias de la Cámara Alta establecen que, en caso de no aprobarse nuevos Presupuestos Generales del Estado antes del comienzo del ejercicio, el presupuesto anterior del Senado queda prorrogado automáticamente. Por este motivo, durante 2026 continúa aplicándose el correspondiente a 2023, el último incorporado a unos Presupuestos Generales aprobados.