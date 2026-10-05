En la previa a los partidos amistosos de la presente fecha FIFA, el DT Lionel Scaloni, dejó en claro que “las ganas de seguir en la selección están”. Si bien todavía falta cerrar el acuerdo con la AFA, todo parece indicar que “la Scaloneta” continuará como emblema representando al fútbol argentino.

Tras la medalla de plata obtenida en el mundial EE. UU.-MÉXICO-CANADA, el plantel junto a la mayoría de los campeones de Qatar 2022, le rendirán el merecido homenaje al gran capitán Leo Messi, en su despedida con la albiceleste.

Este martes quedará marcado a fuego el acto del tributo al ídolo, con una camiseta “10” especialmente diseñada, en un estadio Monumental repleto ante el seleccionado de Benín (93 ranking FIFA). Será la primera vez que los visitantes jueguen un partido fuera del territorio africano.

La palabra del capitán de la selección de Benín

Steve Mounié (32) integra la selección de Benín desde 2015, con un récord de 23 goles en 68 partidos. Actualmente, se desempeña como delantero de Augsburgo (Bundesliga de Alemania), antes jugó en Francia y en Turquía.

En diálogo con el diario Olé declaró: “Llegamos al partido como una celebración y con la ambición que el mundo nos vea. Pero no vamos a ir a jugarlo simplemente como un amistoso, queremos mostrar que podemos jugar fútbol, porque es un gran escenario. Todo el mundo va a ver este partido”.

Mounié, un referente del equipo africano, agregó: “Es muy bueno tener esta oportunidad de jugar contra un anterior campeón mundial y encima en el último equipo de Lionel Messi. Para nosotros es increíble, no voy a mentir. Es la primera vez que sucede e intentaremos hacer nuestro mejor esfuerzo para mostrar que Benín también puede jugar fútbol, incluso si es contra una de las naciones más grandes del mundo”.

Lionel Messi jugará su partido de despedida con la Selección Argentina. Selección Argentina

La mirada de “Dibu” Martínez sobre lo que viene

Emiliano “Dibu” Martinez, inspirador de las futuras generaciones de arqueros, se reencontró con los fans argentinos y dio su impresión sobre el proceso que se inicia con la Selección Argentina.

“Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”, dijo.

Y añadió: “Quedaron muchos chicos. Obviamente Ota (Otamendi), Leo (Messi), Fideo (Di María) nos dejaron mensajes y mucho amor para esta Selección y trataremos de representar, no solo a ellos, sino al país. Vamos al Interior, estamos con los jóvenes, representamos eso”.

Y consultado sobre la despedida de Messi, dijo: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz. Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír”.

El legado de Leo Messi

Lionel Scaloni, se refirió en conferencia de prensa sobre el último partido del capitán con la albiceleste: “Si hubiera habido cinco Monumentales se hubieran llenado. Me escribieron de todos lados. Creo que está todo dicho, solo queda disfrutarlo, queda la nostalgia que siempre hablamos de cuando no esté, ahora no va a estar. Me imagino emoción de todo el mundo. Incluido él. Desde que pise el Monumental será un día inolvidable para todos. Agradezco ser parte de su día”.

Y enseguida apuntó: “Su legado es las ganas de querer estar siempre. Era el primero en llegar y el último en irse. Cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Son cosas que no se ven pero sus compañeros sí y es el mejor ejemplo que puede haber. Deja algo inigualable”. Desde su debut en agosto de 2005, el astro rosarino lleva computados 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias.

La UBA le entregará la condecoración a Lionel Messi. Selección Argentina

La nueva Scaloneta

Scaloni y su cuerpo técnico han iniciado el recambio de jugadores, con la intención de amalgamar talentos argentinos sueltos por el mundo. Nico Paz, Mastantuono, Prestianni, Giay, Barco, Flores, Castro, Valentín Gómez, Soulé, Castro, son algunos de los jóvenes que sumarán más minutos con aspiración de convertirse en protagonistas.

Esta última convocatoria reunió a 34 futbolistas, con un promedio de edad de 26,7; 30 juegan en el exterior (88,2%). Según el sitio especializado TransferMarkt.com.ar, la cotización del actual plantel argentino -a valores del mercado de pases- se estima en u$s 1171 millones de dólares.

En este nuevo ciclo habrá desafíos por superar, no sólo deportivos, sino también aquellos ligados a la organización de los torneos locales, fechas FIFA y CONMEBOL.

Mientras tanto, continúa la tendencia de la Federación Europea de Fútbol (UEFA) de superpoblar el calendario a nivel de clubes y selecciones del continente europeo (Eurocopa, UEFA Nations League y Clasificatorios Europeos).

Así, por falta de simetría, a las selecciones sudamericanas (CONMEBOL), se les dificulta competir con las mejores selecciones europeas.

Prueba de ello, es la suspensión -sin fecha- de la Finalissima entre Argentina (2°) y España (1°), las dos primeras del ranking FIFA y campeonas vigentes de América y Europa, que debió disputarse el pasado 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar (cancelada por la guerra en Medio Oriente).

Luego del partido con el Sub-23 de Burkina Faso (7 a 0), el DT Scaloni señaló: “A veces te tocan partidos que no son lindos de afrontar pero que hay que jugar todos de la misma manera porque hay gente que ha pagado su entrada y hay que respetarlos a ellos, al rival y a la camiseta”. Y agregó: “Me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero no tenemos muchas opciones, estamos barajando los equipos que están libres”.

La Scaloneta sin Messi

El sobrenombre de la Selección Argentina durante los últimos 8 años simboliza una serie de valores vinculados al deporte: perseverancia, disciplina, máximo esfuerzo, integridad, resiliencia, deportividad, pasión, pertenencia, entre otros. Una vez confirmado Scaloni como DT, será el turno de saber gestionar la estela triunfal del éxito deportivo (“época dorada”).

Saber gestionar desde lo emocional, tanto el éxito como el fracaso será una de las claves. A Thomas Alva Edison (1847-1931), científico e inventor estadounidense (1093 patentes registradas), quien en 1880 creó la revolucionaria lámpara eléctrica (bombilla con vacío total y filamento de carbono), se le atribuye la frase: “No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla”. Ya sin Leo Messi, otros serán los intérpretes de la misma sinfonía, en diferentes versiones quizás no tan geniales. Cotizará más el esfuerzo colectivo sobre lo individual. Será cuestión de prueba y error, tantas veces como resulte necesario.