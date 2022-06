Dólar: el 75% de las pyme tienen problemas para importar y empeoran las perspectivas para las empresas

Por la escasez de dólares en el Banco Central, el 75% de las pyme industriales y casi el 70% de las de servicios de software tuvieron problemas para importar durante el último año, según detalla sondeo entre firmas pequeñas y medianas, que además prevén que habrá mayores restricciones en el segundo semestre . Por otra parte, aseguran que pierden negocios exportadores por falta de acceso a insumos.

Un informe del Observatorio Pyme (OP) sostiene que el 59% de las pyme de la industria manufacturera y el 49% de las pyme de software y servicios informáticos (SSI) prevén que las regulaciones cambiarias vigentes afectarán negativamente sus planes de producción de bienes y servicios en el segundo semestre de 2022.

En ese marco, el Gobierno dio a conocer una flexibilización del cepo para el sector de economía del conocimiento y los freelancers, que podrán percibir del exterior la suma mensual total de hasta u$s 1000 de libre disponibilidad sin necesidad de liquidarlos en el mercado único y libre de cambios.

El 68% de las firmas industriales y 59% las de SSI dependen de importaciones para su actividad. La regulación podría provocar serios problemas para unas 3.700 pyme industriales que ocupan alrededor de 110.000 trabajadores, según los datos de OP.

Regulaciones cambiarias y logística

Entre las causas de los problemas, las regulaciones cambiarias son el más señalado, con un 42%. Le siguen las dificultades propias de los proveedores externos con un 20% y la logística internacional, con el 10%. En el caso de las empresas de software, más de la mitad de las causas (56%) se enmarcan en las restricciones del BCRA.

Bajo ese escenario, el Observatorio Pyme, que nació bajo el paraguas de la Unión Industrial Argentina y Techint, se suma al reclamo de Industriales Pyme Argentinos para que el Banco Central modifique las regulaciones.

Por la suba de precios internacionales y mayor actividad, las empresas prevén que importarán más del 5% contemplado por la normativa del BCRA. Y agregan que " la categoría para la cual la normativa establece el acceso a divisas para el pago de importaciones a 180 días excluye al 98% de las pyme importadoras directas industriales y al 100% de las de SSI" .

empeoran las expectativas empresarias

En ese marco, un informe de la Unión Industrial Argentina sostiene que el panorama de las empresas para los próximos meses "se vio afectado por el devenir del contexto internacional y macroeconómico".

Si bien a grandes rasgos las expectativas para el futuro de las empresas permanecen positivas en torno al 50%, "se registró cierta caída en el porcentaje de empresas que esperaba una mejora de su propia situación económica y en el de aquellas que esperaban una mejora de la situación de la actividad ", detalló el Centro de Estudios Económicos de la UIA, que llegaron a los niveles más bajos de la serie.

"Las perspectivas para el año siguen muy condicionadas por el devenir del contexto macroeconómico, el internacional y las restricciones de oferta", remarcó la entidad que preside Daniel Funes de Rioja.

exportaciones en riesgo

Según José Luis Ammaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), "en momentos en que el Gobierno necesita aumentar las Reservas del Banco Central (BCRA), el cepo a las importaciones industriales genera un cuello de botella que se vuelve contra los intereses del país".

Ammaturo dio como ejemplo el caso de una pyme metalúrgica que no puede comprar en el exterior insumos que no se fabrican en la Argentina, por u$s 6.570. "Pero la paradoja es que sin esos componentes no puede proveer a una gran empresa que fabrica compresores del rubro gas y petróleo y peligra una exportación por millones de dólares ", explicó el empresario metalúrgico.

La empresa necesita dos sensores de presión absolutos, con precio FOB de u$s 1260 cada uno y tres controladores de flujo másico, marca MKS, con precio FOB de u$s 1350 cada uno, lo que totaliza una salida de divisas por u$s 6570, detalló Ammaturo, que reclamó que "el Gobierno tenga capacidad para discernir cuándo una importación es fundamental, porque las trabas lo que terminan haciendo es que dejen de ingresar millones de dólares por la exportación".

Los industriales, en tanto, le apuntan a la salida de divisas por turismo: "por el Mundial de Qatar salen miles de dólares diarios del país, que no vuelven al país de ninguna manera" mientras "la falta de dólares paraliza la industria".