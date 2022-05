La renta inesperada avanza pese al rechazo empresario: cuándo se presenta el proyecto

El Gobierno avanzará con la presentación del proyecto de renta inesperada para captar las ganancias por el impacto de la suba de precios internacionales que generó la guerra en Ucrania, según detalló el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Hay sectores o personas que se han beneficiado con las consecuencias de la guerra experimentando una ganancia que no tiene nada que ver con la inversión. Es una renta inesperada. La forma en la cual el Gobierno Nacional propone lidiar con esa situación que no es justa es creando un mecanismo para poder administrar o distribuir esa renta inesperada", dijo en una entrevista por AM 750.

Piso de inflación de 5% en mayo y reuniones por precios: el reclamo de Martín Guzmán a las empresas



Renta inesperada y nuevo IFE: Martín Guzmán apunta a unas 100 empresas para financiar el gasto



En ese marco, adelantó que "en breve el Gobierno Nacional estará enviando un proyecto de Ley al Congreso de la Nación" y anticipó que se buscará apoyo para "que el efecto de la guerra no sea regresivo y no genere mayor desigualdad sino un crecimiento compartido".

Para el Gobierno, no se trata de un nuevo impuesto sino de un mecanismo para poder administrar o distribuir esa renta inesperada

Pese al rechazo del sector empresario y las advertencias de la oposición de que no aprobarán una suba de impuestos, el Ejecutivo tiene previsto presentar el proyecto antes de mediados de junio. El ministro había planteado que estaría el 20 de junio pero se anticipa que llegará antes al Congreso.

Sobre la negativa de la oposición a tratar nuevos gravámenes, en el Gobierno esperan que la iniciativa prospere porque no se trata de un impuesto, sino un mecanismo que capta el diferencial de la renta por la suba de precios internacionales.

empresarios contra la presión tributaria

También el sector privado mantiene el reclamo de que no se generen nuevas cargas impositivas. Fue uno de los puntos que mantuvo el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja la semana pasada, después de haber compartido un acto donde volvió a mostrar el apoyo empresario a Guzmán y el Gobierno de Alberto Fernández en medio de las cruces internos del Frente de Todos.

Ante empresarios Martín Guzmán volvió a defender la "renta inesperada" y apuntó al déficit y la inflación



Respaldo a Guzmán y alineamiento de la política económica: la visión de los empresarios tras la salida de Feletti



El modelo que se toma es el de Italia, que gravó los diferenciales por los precios de la energía . Uno de los puntos que se determina sobre la propuesta de renta inesperada es si tendrá un fin asignado, como lo hizo el aporte extraordinario para las grandes fortunas.

Al hacer la presentación, el Gobierno lo vinculó al pago del refuerzo de ingresos de Anses que se está llevando adelante y que tiene un costo fiscal de $ 206.000 millones, similar a lo que se espera recaudar con la renta inesperada sobre entre 50 y 100 empresas.