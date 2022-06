Dólar: flexibilizan el cepo para freelancers y el sector de la economía del conocimiento

El Gobierno anunció una flexibilización del cepo cambiario para empresas del sector de la economía del conocimiento que incrementen sus exportaciones . La medida, explicó el Ejecutivo, busca impulsar el desarrollo del sector y sus exportaciones, favoreciendo así la acumulación de reservas.

A partir de esta resolución, que se hará operativa mediante una Comunicación de la autoridad monetaria, los trabajadores independientes del sector podrán percibir del exterior la suma mensual total de hasta u$s 1000 de libre disponibilidad sin necesidad de liquidarlos en el mercado único y libre de cambios . Además, permitirá a las empresas del sector acceder al mercado cambiario por el 50% del valor del incremental de las exportaciones respecto de 2021, siempre que este sea destinado exclusivamente a hasta 20% de los salarios pagados.

La decisión del Gobierno fue comunicada a empresarios del sector en una reunión encabezada por los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Allí se explicó que también se bajó a cero los derechos de exportaciones para el sector.

También participaron del encuentro la subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Producción, María Apólito; la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

El ministro Guzmán destacó la iniciativa y consideró que beneficiará al sector de la economía del conocimiento ya que "contribuye a apuntalar al sector". Para el titular del Palacio de Hacienda, "es auspiciosa la tendencia que estamos teniendo en las exportaciones", y en ese sentido subrayó que las mismas "vienen creciendo en término de volumen y precios".

Por su parte, Kulfas indicó que las medidas "son importantes para darle más dinamismo a las exportaciones del sector de Economía del Conocimiento, que es muy dinámico". Al respecto, recordó que el sector "ya está generando más de 1000 empleos formales todos los meses, y que es clave también para retener talentos en un contexto global donde hay muchísima competencia por los recursos humanos calificados".

"Argentina tiene ese potencial y lo tiene que poder desarrollar en toda su dimensión", agregó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

Pesce, en tanto, precisó que las exportaciones "están creciendo fuerte, alrededor de 25% en el primer cuatrimestre" y manifestó que "esto nos pone en una perspectiva auspiciosa".

En representación de las empresas, estuvieron presentes Sebastián Mocorrea, presidente de Argenco; Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon; Clara Mendiberri, managing director de JP Morgan; Néstor Nocetti, fundador y CEO de Globant; Sergio Kaufman, CEO de Accenture; Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (CESSI); María Laura Palacios, vicepresidenta de CESSI y CEO de G&L Group; Liliana Garay (InvGAte) y Ernesto Galindez, CEO de TGV.

En diálogo con El Cronista, Luis Galezzi dijo que la medida los deja conformes ya que las compañías del sector "estaban muy indefensas" a la hora de retener talento frente a la oferta de compensación salarial en dólares por parte de empresas del exterior.

"Desde principios del año pasado que veníamos solicitando una medida así, cuando la fuga de talentos se empezó a hacer más sensible. Tuvimos decenas de reuniones con los Ministerios de Producción y Economía y con el BCRA,", recordó el director ejecutivo de la asociación que nuclea a las empresas del sector.

La medida, dijo, implica "una suerte de sociedad" entre el sector público y el privado en el sentido de que le da al sector más motivos para incrementar exportaciones y al BCRA le permitiría incrementar sus reservas.

Por otra parte, Galeazzi recordó que alrededor de un 30% de los dólares que genera el sector venían corriendo por el circuito informal . "Pero esta era una estimación creciente", dijo.

En 2021, un informe anual de la entidad que encabeza había revelado que las exportaciones argentinas de la economía del conocimiento crecieron por primera vez en cuatro años y llegaron a los u$s 6442 millones. Sin embargo, el trabajo estimaba que unos u$s 1800 millones de exportaciones no quedaron registradas por tratarse de ingresos de profesionales freelancers que desde Argentina prestan servicios a empresas del exterior.