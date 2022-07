Efecto Batakis: las dudas de los inversores externos sobre la economía argentina

La llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía sumado a los efectos de las recientes medidas económicas restrictivas que tomó Alberto Fernández en el contexto mundial de guerra en Ucrania sellaron un complicado escenario para la Argentina que viene: se impuso la sensación de una nueva oportunidad perdida y la elevada posibilidad de que se frenen las inversiones extranjeras.

Analistas internacionales, inversores extranjeros y diplomáticos evalúan que el horizonte inmediato de la Argentina será oscuro. El pronóstico no es antojadizo y se sustenta en las medidas de restricción a las importaciones que impuso el Gobierno, sumado a los problemas de abastecimiento de gasoil en el campo y la crisis cambiaria que atraviesa el país.

A todo ello se le sumó en las últimas horas la salida de Martín Guzmán y el nombramiento de Batakis en Economía quien dijo que la situación cambiaria presenta hoy "un dólar competitivo" y adelantó cambios en el acuerdo con el FMI.

El contexto de guerra en Ucrania podría posicionar a la Argentina como proveedor de gas, petróleo o alimentos en Europa. De hecho, eso fue lo que propuso Alberto Fernández en la cumbre del G7.

Pero el problema que aparece hoy es que el Gobierno no cuenta con capacidad real para dar respuesta a esa demanda y la crisis política desatada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner con la salida de Guzmán no ayuda en nada para apaciguar el panorama.

Así, una vez más la situación actual se percibe como una nueva oportunidad perdida para la Argentina como ya ocurrió entre los años 2008 y 2012 en que la soja estaba a 640 dólares la tonelada.



inversión extranjera estancada

La pérdida de inversión extranjera en la Argentina resulta notable. El último informe de la consultora DNI de Marcelo Elizondo revela que si se compara el stock de inversión extranjera de Argentina con el dato de hace 20 años (año 2000) la suba nominal en la cifra argentina es muy inferior a la planetaria; y si se compara con el dato de 2010 la cifra argentina es prácticamente la misma mientras el mundo duplicó el stock.

"La ministra nueva de economía no parece haber generado precisamente confianza sino que acrecentó temores . En Argentina hay varios elementos que desalientan las inversiones: la debilidad institucional que no garantiza los derechos de propiedad, las cuestiones regulatorias restrictivas y la débil vinculación internacional. Con todo esto, los inversores tienen mucha desconfianza en la Argentina a lo que se suma la llegada de Batakis que no despeja esa desconfianza", dijo Elizondo.

En el reciente documento de su consultora DNI se añade que la relación entre la creciente desvinculación con la economía internacional y el consecuente atraso tecnológico (que agrava la afección en la capacidad competitiva externa) es una falencia que, por ende, deberá considerarse como requisito, para mejorar la capacidad externa argentina.

A su vez, un informe de la situación agroindustrial de la consultora Equilibra revela que el actual contexto internacional es muy favorable para el trigo y la cebada argentinos de cara a la campaña fina 2022/23. Pero, el informe aclara que "pese a los elevados precios internacionales existen varios factores locales que desincentivan la implantación de trigo en la presente campaña: escasa y decreciente disponibilidad de agua útil en los suelos; altos costos del gasoil y dificultades para conseguirlo; precios elevados de fertilizantes ; e incertidumbre política".

El informe de junio del Centro de Exportadores de Cereales resalta que el mes pasado fue de los mejores del año en términos de ingreso de divisas por exportaciones de granos aunque no deja de destacar que "la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos, asi como los cortes de ruta y las manifestaciones de protestas de los autoconvocados" producidas por la falta de gasoil.

EXPORTACIONES Y ESPECULACION

En esta misma línea de análisis, el ex embajador argentino en China, Diego Guelar, expresó a El Cronista que "el actual escenario de inversores en Argentina es de fuga: ante un cambio permanente de reglas de juego, límites a las importaciones y tipo de cambio especulativo nadie quiere invertir en el país" .

No sólo esto: Guelar está convencido de que "el batakazo de Cristina Kirchner es el equivalente a Antonio Erman González con Menem. Es decir, un corto período de transición para que la desconfianza creciente produzca devaluación de mercado". Y destacó que todo ello "impone un escenario donde la Argentina cada vez es menos atractiva a la hora de invertir y se presta para mayores movimientos especulativos y de corrupción".



Actualmente, más del 80% de los bienes de producción tienen componentes importados con lo cual las medidas restrictivas en términos de importaciones de insumos generarán un problema para la producción.

En esta línea de análisis la analista internacional Irma Arguello ejemplificó cómo afecta de manera directa las medidas restrictivas de importaciones a las futuras exportaciones en un rubro particular como es el de las automotrices: "Los fabricantes de autos tendrán que reducir sus exportaciones por falta de stock en lo inmediato si persisten los límites para importar insumos y autopartes. Esto llevará inevitablemente a un inevitable frenos de las inversiones", dijo Arguello.

continuidad de guzmán

Pero en función de la nueva etapa en Economía, Arguello la observa como "una radicalización de posiciones anteriores por su ideología intervencionista estatista que generará dependencia de Cristina Kirchner y no ayudará en nada para atraer inversores como se vio en la respuesta negativa que le dio los mercados".

Como contrapartida a esta mirada, desde el Instituto Patria, uno de los más destacados analistas internacionales como es Eduardo Sigal dijo a El Cronista que "la llegada de Batakis no es un salto al vacío sino una suerte de continuidad de Guzmán con algunas correcciones lo que da la posibilidad de un gran respaldo del espacio político frentista que Guzmán no tenía ".

Para Eduardo Sigal, la llegada de Silvina Batakis expresa una continuidad con correcciones que permiten el respaldo de un sector del Frente de Todos que Guzmán no tenía

Además, Sigal destacó la idea de "equilibrio fiscal" que planteó Batakis y en materia de política internacional dijo que "se plantea una continuidad en términos de retenciones y fomento de las exportaciones ".

DIPLOMATICOS LOCALES Y EXTRANJEROS

Por su parte, Juan Pablo Lolhé fue embajador de la Argentina en Brasil y España por lo que sabe de qué habla cuando sostiene que "la Argentina hoy está en una situación de fragilidad, de ausencia de credibilidad y falta de confianza" y califica como "diplomacia a la bartola" la política exterior encarada por el Gobierno.

Además, Lolhé dijo que "la nueva ministra no marca una visión abierta ni pro mercado. No dio precisiones sobre la inflación ni el gasto público y de este modo las inversiones externas seguirán paralizadas a excepción las que sean de Estado a Estado como las que promueve la vicepresidenta".

Buena parte de estos comentarios también se vieron reflejados en las opiniones en reserva que reflejan ultimamente diplomáticos extranjeros y analistas internacionales. Todos coincidieron en sostener en los graves problemas de credibilidad que padece hoy la Argentina de cara a los inversores extranjeros se le añade con mayor énfasis por la llegada de Batakis que dio muestras de avalar mayor proteccionismo y estatización de la economía.

Ayer fue el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, quien pidió flexibilizar las restricciones económicas para la llegada de inversión extranjera. "Las empresas se quejan de que no pueden sacar el dinero del país", señaló el diplomático estadounidense al participar en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

"Tenemos empresas estadounidenses que se están muriendo de ganas de llegar aquí e invertir, p ero hay un riesgo que tenemos que mitigar juntos, como las restricciones al acceso al capital, los problemas de importaciones y exportaciones ", dijo Stanley ante la mirada atónita de los senadores del PJ.



El mensaje de Stanley es compartido por buena parte de la diplomacia extranjera apostada en Buenos Aires.

Tres destacados diplomáticos de la Unión Europea comentaron ayer a El Cronista que los inversores ven "con mucho asombro y temor" todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Allí se incluyen no sólo las recientes medidas económicas restrictivas a las importaciones sino también la política cambiaria y las pujas de poder entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

ENERGIA Y GASOIL

Alberto Fernández está convencido de que el contexto mundial de la guerra en Ucrania podrá servir para que la Argentina exporte gas, petróleo o alimentos. Pero las restricciones del gasoil sumados a los problemas energéticos exponen un horizonte de nueva oportunidad perdida.

El último informe de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales reveló que en junio pasado la liquidación de divisas de la agroexportación cayó en US$416,3 millones contra mayo último por los problemas de la falta de gasoil.

El tema energético no sólo se traslada al campo. Raúl Olocco, el ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín expresó que "la ideologización de la política energética encarada por el actual gobierno llevó a la Argentina al peor de los escenarios en materia energética: el país puede producir desde Vaca Muerta mucho gas y petróleo pero hoy no puede exportarlo", dijo.

Para el ex secretario de Energía de Alfonsín se trata de una cuestión elemental: "la inoperancia e ineptitud" de quienes conducen la política energética actual.

Con la misma señal de dureza se manifestó otro ex secretario de Energía como es Emilio Apud. "Las autoridades energéticas en el Gobierno han mostrado un alto nivel de incompetencia ya que no previeron de antemano los problemas de falta de gasoil que iban a darse", dijo.

Además, Apud destacó que "los inversores extranjeros no ven que la Argentina sea rentable o atractiva para los proyectos energéticos ya que hay una fuerte desconfianza en la administración y a ello se le suma la imprevisibilidad que muestra el Gobierno".