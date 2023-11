Dolarización: JxC le adelantó una mala noticia a Milei en el Congreso

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz se refirió este viernes a algunos de los proyectos de los que el presidente electo Javier Milei habló durante la campaña y que generaron fuertes cuestionamientos. Entre ellos, la dolarización.

Se mostró en contra de su política monetaria, en caso de que el objetivo sea indefectiblemente, dolarizar la economía. "No estamos de acuerdo con el esquema de dolarización, si hubiera un proyecto", aseguró. Además, recordó que para cerrar el Banco Central (BCRA) "necesita una ley del Congreso".

Javier Milei viaja a Estados Unidos para contactar al gobierno de Joe Biden

La contundente advertencia de Roberto Cachanosky sobre el gobierno de Javier Milei: "Hay que estar preparado porque..."

"Vamos a ver cómo va a cerrar el BCRA porque necesita una ley"

En diálogo con Radio 10, el legislador se refirió a la tajante división que se produjo en la coalición luego de que Patricia Bullrich y Mauricio Macri apoyaran abiertamente a Milei, y a ellos se sumara buena parte del núcleo del PRO.

"Yo estoy en el lugar en el que estuve siempre. Hay dos sectores de JxC que abiertamente son del gobierno de Milei. Pero internamente se está reconfigurando", señaló Tetaz.

La postura de Martín Tetaz sobre la dolarización.

Frente al panorama y a la inminente asunción del nuevo gobierno encabezado por el libertario, aseguró que quiere "que le vaya bien" y habló sobre la postura de su bloque. "Gobernabilidad, sí. Presupuesto, sí, pondremos el mismo límite que le pusimos a (Sergio) Massa, al recorte en Educación. El mismo criterio sería con Milei. Le vamos a apoyar la ley de ministerios porque tiene que ver con el armado de su gobierno", adelantó.

Sin embargo, puntualizó que no coinciden con las principales ideas sobre la política monetaria. "No estamos de acuerdo con el esquema de dolarización, si hubiera un proyecto", sostuvo Tetaz.

"Ayer en la última entrevista que dio dijo que iba a fondo con eso. Hoy sacaron un comunicado diciendo que el Banco Central se va a cerrar. Veremos de qué manera lo piensa cerrar porque necesita una ley del Congreso para hacerlo", argumentó.

"Creo que (Luis) Toto Caputo es un economista ortodoxo que no lo veo coincidente con la idea de dolarizar", analizó.



Además, el diputado se explayó acerca de por qué considera inadecuado el sistema para el país. "No es que no la aceptamos por una cuestión de capricho. Sino que es una mala idea. No podemos ir a ese suicidio colectivo", dijo al referirse a eventuales consecuencias, que, a su parecer, llevarían al país a una crisis "como la del 2001,2002".

También puntualizó: "no estamos de acuerdo con la dolarización, el arancelamiento de las universidades ni la privatización de YPF".

El mensaje de Tetaz a Milei

En referencia a la misma cuestión, el legislador de JxC también expresó su postura en las redes sociales, al compartir el comunicado en el que Milei ratifica su idea de cerrar el BCRA.

"Estimado Presidente, cualquier cambio en la institucionalidad de la política monetaria (Carta Orgánica BCRA), debe ser debatido en el Congreso de la Nación. Bienvenidas las iniciativas de reforma que le den más independencia al Banco Central y le quiten cualquier poder en la materia al presidente de la Nación, en sintonía con lo que establece el art 75, inc 6 y 11 de la Constitución Nacional", escribió.

Ante las dudas, Milei hizo el anuncio más esperado sobre el Banco Central: "No es negociable"

¿Rechaza la dolarización? El veredicto del equipo de Toto Caputo sobre el plan de Javier Milei

"Es importante recordar que Alberdi expresamente le sacó la facultad de política monetaria al Poder Ejecutivo y explicó en 'Sistema Económico y rentístico de la Confederación', que lo hacía para evitar que se repitiera un abuso como el de Rosas, con la suma del poder público", agregó.