Por primera vez, Javier Milei explicó por qué razón no avanzó con la dolarización formal de la economía argentina. “El problema es que la gente no quiere”, explicó el Presidente en una entrevista con el programa Economistas de la Televisión Pública, donde además defendió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las acusaciones que enfrenta por la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Cuando le preguntaron si la dolarización hubiera evitado la turbulencia económica del segundo semestre de 2025, Milei rechazó el argumento de fondo. “El principal problema por el cual no podés dolarizar es que la gente no quiere dolarizar”, afirmó. El mandatario explicó que su gobierno ya habilitó esa posibilidad. “Hemos planteado la dolarización endógena”, dijo, recordando que se sancionó la Ley de Inocencia Fiscal y se permitió operar en dólares. “Si querés podés hacer tus transacciones en dólares y, sin embargo, la gente no lo hace.” Para Milei, imponer la dolarización sería una contradicción con sus propios valores. “En estricto rigor vos no le podés imponer las cosas por la fuerza a la gente. Y si vos le diste la opción de que use los dólares y sigue usando los pesos, ok.” El Presidente reconoció que el primer trimestre de 2026 fue “complicado” en materia inflacionaria. Atribuyó el freno económico a la caída en la demanda de dinero tras los ataques políticos que comenzaron luego de las elecciones de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, reivindicó a Manuel Adorni en medio de lo que consideró son ataques al jefe de Gabinete: “Desde que ganamos la elección en mayo en la Capital Federal, ese triunfo que tuvo el maravilloso Jefe de Gabinete que tengo, que es Manuel Adorni, a partir de ahí el sistema empezó a atacar de manera violenta.” Además, destacó el trabajo que realiza el funcionario durante las reuniones de gabinete. “Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros”, indicó Milei garantizó que la inflación “inexorablemente va a colapsar” en los próximos meses. Citó la inflación mayorista, que según dijo ya viaja por debajo del 1% mensual, como anticipo de lo que viene para el índice minorista. Sobre la actividad, aseguró que el segundo trimestre marcará una recuperación clara. “Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, prometió. También destacó que la pobreza bajó del 57% al 30%, “el nivel más bajo en ocho años.”