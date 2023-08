Sin Juntos, el oficialismo dictamina el blanqueo de capitales: quiénes quedan finalmente comprendidos en la ley

Sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, el oficialismo apunta a dictaminar esta tarde en Diputados el blanqueo de capitales impulsado por Sergio Massa. Se trata de la iniciativa que forma parte del acuerdo del FATCA con los Estados Unidos.

A partir de las 18, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que lidera el oficialista Carlos Heller se apresta a dictaminar el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, denominado "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado" que comprende bienes en el exterior como en la Argentina.

En la previa al debate en comisión, los diputados de Juntos por el Cambio definieron que no acompañarán con su firma el dictamen del oficialismo, a contramano de Provincias Unidas, que le dará el visto bueno a la medida. De esta manera, el Frente de Todos tendría garantizado el dictamen de mayoría y el tema quedaría listo para ser llevado al recinto.

En la previa al debate en comisión, Heller estimó estimó que en el exterior habrían " más de US $400.000 millones ". Lo hizo en declaraciones AM 750.

Blanqueo de capitales: qué dice el proyecto y quiénes y pueden entrar

El blanqueo impulsado por el Poder Ejecutivo alcanza a "las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas (sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias)".

También comprende a los bienes en moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).

A propósito de las alícuotas que se aplicarán, el proyecto sostiene que "serán aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior", cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio Banco Nación.

En este sentido, el proyecto de ley dispone de tres alícuotas diferentes . Un 5% para aquellos bienes que se blanqueen desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; un 10%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo anterior y hasta transcurridos 120 días corridos. Por último, un 20%, para los bienes declarados 120 días corridos después del plazo anterior.

La iniciativa apunta a incrementar las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación.

Sobre este punto, el texto entiende por "repatriación de bienes" cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros "representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren". Esta cifra no podrá ser inferior al 10%.

Por último, se establece un régimen simplificado que tendrá una alícuota especial del 1,5%, y será aplicable a personas humanas "que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales". Para estos casos, el tope será de hasta u$s 50.000.

Por qué Juntos por el Cambio no acompaña el blanqueo

Al filo del inicio de la comisión, Juntos por el Cambio analiza dos opciones: firmar un dictamen de rechazo o, simplemente no firmar nada. El objetivo era acordar una postura unificada, y evitar así mostrarse divididos.

Al plantear los motivos por los que no acompañan el blanqueo de capitales, la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas planteó: "Este proyecto entra en un momento de crisis, en el final de un gobierno, sin un marco de reforma tributaria. Es un ejemplo más de la política del parche, siguen buscando soluciones de corto plazo que patean el problema para adelante".

"No tiene sentido premiar a los que no cumplen", argumentó Tetaz.

Asimismo, la rosarina subrayó que "una vez más, son beneficios exclusivos para los que están fuera de la ley y no para los que cumplen", al tiempo que señaló que "no se contemplan beneficios para los contribuyentes que están al día y tampoco se acompaña con una moratoria a aquellos que venían cumpliendo y quizás hoy enfrentan problemas económicos y necesitan reestructurar sus deudas". "Es una ley injusta que refuerza la cultura de la evasión", remató.