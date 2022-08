Dólar: una por una, estas son las "medidas urgentes" que debería tomar Sergio Massa, según este economista de la City

El consultor en economía y negocios Salvador Di Stefano advirtió por el "círculo vicioso" que deberá evitar Sergio Massa , de similares características a las que emprendió Martín Guzman y Silvina Batakis, al asumir ahora como nuevo titular del Ministerio de Economía, Agricultura y Producción y reveló el valor del "dólar de equilibrio" con el que inicia la gestión.

"Entre Guzmán y Massa hay $ 500.000 millones más entre los pasivos monetarios del Banco central, o sea, el dólar de equilibrio cuando estaba Guzman era de $ 240 y ahora con Massa es de $ 290", subrayó el gurú de la City en diálogo con radio Mitre.

Desde que se conoció su designación, la divisa paralela fue cayendo. Este miércoles 3 de agosto, el dólar blue cotiza a $ 286 para la compra y $ 291 para la venta, luego de alcanzar un techo de $ 350 durante la crisis cambiaria. Mientras tanto, el oficial se intercambia en $ 130.50 para la compra y $ 138.50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Para Di Stefano, los precios se podrían disparar si Massa no cuenta con un capital de u$s 7000 millones para empezar

Entre los objetivos que persigue el líder del Frente Renovador será poner en marcha un nuevo plan definido en tres ejes: aumentar las exportaciones, las inversiones productivas y el turismo receptivo.



Además, desde el gabinete del "superministro" se pretende reacomodar el balance de reservas internacionales del Banco Central y, de esta forma, dar sustento al resto de las medidas de gobierno orientadas a la macroeconomía local.

Sin embargo, para Di Stefano, "lo que le hace falta a Massa son entre 5000 y 7000 millones de dólares para empezar a funcionar".

El gurú del dólar blue en la City advirtió que "la baja del paralelo es exagerada"

"De no contar con esa suma de dinero no va a poder dinamizar las exportaciones", alertó el gurú, quien además subrayó que de no conseguirlo, "provocaría un fuerte aumento de precios en la economía''.

El círculo vicioso que debe evitar Sergio Massa y el efecto REPO inexistente

En otro tramo, el analista de la City ahondó en los "riesgos" que desataría el apelar nuevamente al "desequilibrio presupuestario", dando paso así al reingreso del "círculo vicioso de siempre".

"Si Sergio Massa no logra el equilibrio presupuestario va a tener que emitir para financiar el déficit, con lo cuál va a tener, por un lado, más pasivos monetarios y como subió la tasa va a tener que pagar más interés por esos pasivos. Y así seguimos en el círculo vicioso de siempre", fustigó.

En esta línea, agregó: "en los últimos doce meses el déficit de la balanza de turismo fue de casi 4000 millones de dólares. Lo que se viene por delante es Qatar y los argentinos con este tipo de cambio se van a rajar todos a ver el mundial y va a haber una salida de dólares monumental de aquí en adelante".

Di Stefano: "Sergio Massa no es Superman. La economía argentina está muy deteriorada y, de un día para el otro, no se va a arreglar"

Finalmente, Di Stefano cargó además contra las operaciones REPO, el método que, según afirmó, "al país no le conviene usar, a pesar de que la reservas se vean más altas".

"En una operación REPO se vende un activo a cambio de una suma de dinero, con el pacto de recomprarlo en una fecha posterior. Argentina le da unos bonos, ellos le dan unos dólares y después argentina recompra (pasado un periodo de tiempo) esos bonos por la misma cantidad de dólares que le dieran más una tasa de interés", detalló.