El gurú del dólar blue en la City advirtió que "la baja del paralelo es exagerada"

Salvador Di Stefano, analista económico y de mercados, analizó la baja del dólar blue ante el nombramiento de Sergio Massa como superministro. Desde que se conoció su designación, la divisa paralela fue cayendo. Este lunes, en la previa de su asunción, el dólar paralelo bajó $ 14, pasando de $ 296 a $ 282 para la venta luego de alcanzar un techo de $ 350 durante la crisis cambiaria previa a la salida de Silvina Batakis .

"Uno tiene que ser muy cauteloso en este momento. Me parece que la baja del dólar ha sido exagerada", remarcó Di Stefano en diálogo con Radio Rivadavia, haciendo énfasis en que "todavía no tenemos medidas económicas".

Consultado respecto a la situación a la que deberá enfrentarse Sergio Massa al asumir, Di Stefano puso el foco en la situación crítica de las reservas del BCRA desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía.

Sergio Massa definió el Gabinete de Economía y sumó a históricos de las finanzas y cuentas públicas



Los consejos de Cavallo a Massa: dólar, ajuste y cómo sumar reservas



Desde julio, "las reservas cayeron u$s 4200 millones, mientras que los pasivos monetarios del Banco Central aumentaron en $ 500.000 millones", lo que se traduce en un "desequilibrio mayúsculo", remarca el especialista.



"¿Cómo se hace para volver a equilibrar esas cuentas? Hay que generar confianza y que lleguen inversiones, que para eso se necesita tiempo", indicó Di Stefano, titular de la consultora SDS. Y deslizó que "eventualmente", la Argentina podría pedir un crédito internacional.

Sin embargo, para Di Stefano esta última opción es algo difícil de lograr: "Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy, Alberto Fernández y Martín Guzmán o Silvina Batakis no consiguieron que nadie les preste un mango , ¿por qué la plata aparecería ahora, de la noche a la mañana?", preguntó el especialista.

Y profundizó: "Si quiero que los pasivos monetarios del Banco Central, la cantidad de billetes, no aumente, tengo que tener equilibrio presupuestario. Pero, ¿qué me pasa con el presupuesto? En el primer trimestre de este año, estoy u$s 10 mil millones para atrás. ¿Podré, de un día para el otro, tener equilibrio? Mi impresión es que no", subrayó Di Stefano.

Guiño de Cristina Kirchner a Sergio Massa: lo recibió en su despacho tras su designación como superministro



Wall Street le da aire a Sergio Massa pero pide un menú de ajuste, devaluación o desdoblamiento del dólar



Así, resumió los tres problemas económicos principales que tiene actualmente la Argentina:

La falta de dólar para importar; "lo que genera un problema en el sistema de precios", El déficit fiscal "galopante", que se financia con emisión monetaria La presión impositiva agobiante y el tipo de cambio atrasado" que "no generan expectativas para que los exportadores exporten".

A pesar de ese panorama que catalogó como "trabado", Di Stefano se reconoció ansioso por conocer las medidas que va a anunciar Sergio Massa. "No es Superman, pero puede generar un orden, el inicio de un camino a recorrer", remarcó.

"¿Vos querés que nos acomodemos rápido? Necesitamos unos u$s 7 mil millones. Hoy las reservas las tenés en u$s 38 mil millones y necesitás que te entren u$s 7 mil millones. Te hablo como si esto fuese una empresa: ¿no tenés reservas? Mirá, vos a esto le ponés u$s 7 mil millones y esto va a empezar a funcionar. Pero de algún lado lo tenés que sacar. Lo tenés que pedir prestado y generar confianza", cerró.