Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados emitieron tres dictámenes sobre los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad en los hogares.

Este año, se contabilizaron al menos 59 proyectos que llegaron al Congreso proponiendo diferentes alternativas para afrontar las deudas de consumo, a partir de refinanciamientos, límites a las cuotas, programas de prevención, entre otras medidas.

Tras la última instancia en comisiones, se emitió un dictamen de mayoría y dos de minoría, ¿cuáles son y qué proponen?

Endeudamiento: el proyecto del oficialismo que obtuvo la mayoría

El dictamen que obtuvo la mayoría fue la propuesta de La Libertad Avanza (LLA), la cual reunió 32 firmas, con dos disidencias, sobre 61 diputados presentes en la reunión conjunta de las comisiones.

En este caso, el proyecto pone el eje sobre la prevención del sobreendeudamiento y apunta a mejorar la información que reciben los usuarios sobre detalles crediticios como: Costo Financiero Total (CFT), las tasas, los intereses punitorios, los impuestos, etc.

Durante el debate en comisiones, la diputada Silvana Giudici (LLA) cuestionó que “muchos proyectos proponían un atajo a la morosidad” e instó a “mirar al futuro y ser capaces de no aplicar parches que terminen provocando la caída del régimen financiero”.

Debaten proyectos sobre desendeudamiento en Diputados. Diputados

“ Lo que tenemos que hacer es plantear herramientas que vigorizan el sector crediticio, dan estabilidad jurídica y transparencia a los usuarios ”, propuso la legisladora.

El proyecto establece que las entidades financieras y no financieras tendrán que presentar de manera más visible la información vinculada al crédito, tasas de interés y los punitorios, así como también los impuestos que forman parte de la operación.

“Ya se refinanciaron 500 mil créditos en mora; en las Fintech, se refinanciaron el 90% de las deudas; el problema se está reencauzando en el sistema, sin intervención”, concluyó la legisladora.

La propuesta de la oposición: refinanciar deudas, limitar las cuotas y una condonación de los intereses

Uno de los dictámenes de minoría fue impulsado por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Según la información oficial de Diputados, obtuvo 27 firmas.

En este caso, las propuestas de la oposición proponen medidas concretas destinadas a las personas que ya se encuentran con dificultades de cumplir sus obligaciones financieras.

Entre los principales puntos informados durante el debate aparecen:

Declarar un estado de emergencia por 180 días .

Establece un límite de endeudamiento para acceder al régimen, equivalente a hasta dos Canastas Básicas Totales.

Podrían ingresar personas que tengan deudas con una mora de al menos 60 días.

También contempla a quienes estén al día, pero destinen más del 30% de sus ingresos familiares al pago de esas obligaciones.

Propone una cuota que no supere el 30% de los ingresos.

El esquema de reestructuración plantea un mínimo de 12 cuotas , con posibilidad de extenderse hasta 60 cuotas.

Plantea la condonación del 100% de los intereses punitorios para determinados deudores que ingresen al régimen.

Incorpora mecanismos de portabilidad financiera.

Establece medidas contra prácticas de cobranza consideradas abusivas.

Estos puntos fueron expuestos por el diputado Pablo Juliano al defender el dictamen de minoría: “ Hay dos miradas, la del oficialismo, heredera de una cultura de negar la profundidad de este problema; y, la de quienes entendemos que esta situación aqueja a millones de argentinos”.

Por último, desde el bloque Argentina Federal, presentaron un tercer dictamen. “Decidimos presentar un proyecto con una mirada federal para que las familias salgan de las deudas con un futuro previsible, la provincia de Salta supera la media nacional de endeudamiento”, describió el diputado Bernardo Biella.