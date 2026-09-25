Manifestantes protestan en 2025 ante el Congreso de los Diputados en Madrid en contra de la okupación y en apoyo a una ley antiokupa.

Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler, el propietario no puede recuperar la vivienda por su cuenta. El impago de la renta permite solicitar la resolución del contrato, pero para recuperar la posesión del inmueble debe seguir el procedimiento correspondiente.

La situación tampoco es idéntica en todos los casos. El término “inquiokupación” no es una categoría jurídica y se utiliza habitualmente para referirse a los casos en los que una persona entra legalmente en una vivienda mediante un contrato de alquiler y posteriormente deja de pagar.

Además, no todos los impagos responden a una decisión deliberada. Según datos internos de Finaer citados por La Vanguardia, el 85% de los impagos se producen por circunstancias de necesidad y no por voluntad propia. Es un dato aportado por una empresa privada del sector y no una estadística oficial sobre el conjunto de los alquileres en España.

Qué pasa cuando el inquilino deja de pagar

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la falta de pago de la renta es una causa por la que el arrendador puede resolver el contrato.

Cuando el propietario opta por reclamar judicialmente la vivienda, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla el desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas. El procedimiento puede incluir también la reclamación de las cantidades pendientes.

Una vez admitida la demanda, el juzgado requiere al inquilino para que, en el plazo de diez días, desaloje la vivienda, pague las cantidades reclamadas o formule oposición. En determinadas circunstancias puede también enervar el desahucio, es decir, evitar que continúe mediante el pago de la deuda exigible.

No existe, por tanto, una expulsión automática del inquilino después del primer impago. El propietario debe utilizar los mecanismos legales previstos para reclamar la vivienda.

La ocupación de viviendas y los problemas derivados de la morosidad afectan a propietarios e inquilinos en España. Imagen de archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto puede tardar en recuperar la vivienda

La legislación establece el procedimiento, pero no existe un plazo único aplicable a todos los desahucios. La duración depende de las circunstancias de cada procedimiento.

En una entrevista publicada por El Español en noviembre de 2024, el abogado José Vicente Puchol situó en entre seis meses y un año y medio el tiempo que podían prolongarse determinados procedimientos que conocía. La cifra corresponde a su experiencia profesional y no constituye un plazo legal.

La Vanguardia recogió, en la nota ya citada y en 2023, otra estimación de un abogado especializado, que situaba determinados procedimientos en seis a nueve meses. También en este caso se trata de una estimación profesional, no de un plazo establecido por la ley.

Además, durante 2026 existe una regulación extraordinaria que puede afectar a determinados procedimientos cuando el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y no dispone de una alternativa habitacional.

El Real Decreto-ley 2/2026 extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de suspender determinados desahucios y lanzamientos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la norma.

Por eso, los tiempos mencionados por abogados y medios no pueden utilizarse como una duración estándar para todos los casos.

Qué ocurre con la deuda después del desahucio

Recuperar la vivienda y recuperar el dinero son dos cuestiones diferentes.

El propietario puede reclamar las rentas pendientes junto con el desahucio. Sin embargo, una resolución favorable no significa necesariamente que vaya a cobrar toda la deuda.

El problema aparece cuando el inquilino carece de bienes o ingresos suficientes para responder por las cantidades adeudadas. En esos casos, aunque el propietario obtenga una resolución favorable, la recuperación efectiva del dinero puede resultar complicada.

Es una de las cuestiones señaladas por Puchol, donde explicó las dificultades que pueden aparecer cuando el inquilino es insolvente. La entrevista recogía además el caso de un propietario de más de 90 años y con una pensión de unos 700 euros afectado por un impago.

La abogada y economista María Piñero Robledillo también advirtió en mayo de 2026 de que un propietario puede pasar más de un año sin cobrar cuando se produce un impago y sostuvo que una sentencia favorable no garantiza el cobro si el deudor no posee bienes embargables.

Qué puede hacer el propietario ante el primer impago

Ante un impago, una de las primeras medidas recomendadas por los profesionales consultados es dejar constancia documental de las comunicaciones con el inquilino.

La Vanguardia recoge la recomendación de mantener por escrito las reclamaciones y cualquier acuerdo alcanzado para aplazar o resolver la deuda.

También existen mecanismos de prevención anteriores al conflicto, como los seguros de impago del alquiler. María Piñero recomienda valorar este tipo de cobertura antes de que aparezca el problema y señala que algunos seguros incluyen defensa jurídica y gastos relacionados con el desahucio.

Lo que el propietario no debe hacer es intentar recuperar la vivienda por sus propios medios. Cambiar la cerradura, cortar los suministros u obstaculizar el acceso del inquilino no sustituye el procedimiento legal correspondiente y puede generar problemas adicionales.

La diferencia entre un inquilino que deja de pagar y una persona que entra en una vivienda sin contrato también resulta fundamental. En el primer caso existe una relación contractual y el propietario dispone del procedimiento de desahucio por impago. Cuando no existe un título que habilite la ocupación, pueden entrar en juego otros procedimientos y figuras jurídicas.

Así, la llamada inquiokupación puede comenzar con un contrato de alquiler y terminar con dos problemas diferentes para el propietario: recuperar la vivienda y recuperar el dinero adeudado. El tiempo necesario para resolver el primero depende de las circunstancias del procedimiento, mientras que el segundo puede quedar condicionado por la situación económica del inquilino.