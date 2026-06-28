En esta noticia El caso Espert: el inesperado escándalo que lo devolvió al primer plano

Diego Santilli pasó a ocupar el cargo de mayor exposición política dentro del Gobierno de Javier Milei. El dirigente, hasta ahora ministro del Interior, se convirtió en el reemplazante de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, en medio de la crisis política que arrastraba el funcionario saliente por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Conocido en el ambiente político como “el Colo”, Santilli construyó una carrera que combina pragmatismo, capacidad de negociación y un instinto particular para sortear internas partidarias. Hijo del expresidente de River Plate Hugo Santilli, se recibió de contador público en la UBA antes de iniciarse en la política.

Su primer paso en la actividad pública fue dentro del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, lejos del espacio que terminaría representándolo durante más de una década. El quiebre definitivo llegó con el armado del PRO junto a Mauricio Macri, una fuerza que lo convertiría en uno de sus referentes porteños más reconocidos.

El salto de mayor relevancia se dio en 2015, cuando Horacio Rodríguez Larreta se impuso como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli lo acompañó como vicejefe de Gobierno, un cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos y que le dio visibilidad nacional dentro del espacio amarillo.

Durante esa gestión asumió además, en 2018, el Ministerio de Seguridad porteño, tras los disturbios ocurridos en la previa del Superclásico que River y Boca disputaron por la final de la Copa Libertadores. Esa etapa reforzó su perfil de gestor con mano firme en temas sensibles para la administración de la Ciudad.

En 2021 dejó la vicejefatura de Gobierno para postularse como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires bajo la boleta de Juntos por el Cambio. Se impuso en la interna a Facundo Manes y luego logró ser el candidato más votado en un tradicional bastión peronista, al vencer a Victoria Tolosa Paz.

Reuters

Dos años más tarde intentó dar el salto a la gobernación bonaerense, pero perdió la interna frente al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Aquella derrota reflejó la pelea interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos precandidatos presidenciales del PRO en ese momento.

El caso Espert: el inesperado escándalo que lo devolvió al primer plano

Con el triunfo de Javier Milei en 2023, Santilli fue uno de los primeros dirigentes del PRO en respaldar al espacio libertario. Como diputado, votó a favor de varios proyectos clave de La Libertad Avanza, una señal de acercamiento que terminaría redefiniendo su futuro político.

Esa cercanía lo convirtió en una opción atractiva para las elecciones legislativas de medio término de 2025 en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo. Sin embargo, no logró encabezar la lista, un lugar que finalmente ocupó José Luis Espert.

El escenario cambió de manera abrupta cuando Espert debió renunciar a su candidatura por su vínculo con una causa de narcotráfico. Santilli pasó a ser el primer candidato a diputado de la alianza La Libertad Avanza-PRO, en medio de un clima de campaña adverso para el oficialismo.

Un mes antes, en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Fuerza Patria le había ganado a La Libertad Avanza por casi catorce puntos. Las encuestas anticipaban una nueva derrota libertaria en octubre, esta vez con Santilli al frente de la boleta.

El 26 de octubre de 2025, sin embargo, el resultado fue otro. Santilli protagonizó una remontada histórica y se impuso por menos de un punto sobre Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, en una elección que terminó definiendo también el resultado nacional.

El triunfo se explicó, en parte, por una suba de siete puntos en la participación electoral respecto de septiembre. La Libertad Avanza sumó alrededor de 900 mil votos, mientras que el espacio peronista perdió cerca de 300 mil en ese mismo lapso.

Esa noche, Santilli agradeció públicamente la confianza de Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, y aseguró que la alianza oficialista había hecho historia en la provincia. El resultado lo posicionó de inmediato como posible candidato a gobernador bonaerense para 2027.

El siguiente movimiento llegó pocos días después, cuando Milei reorganizó su gabinete tras el triunfo electoral. Santilli asumió como ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, y se convirtió en uno de los principales nexos del Gobierno con los gobernadores provinciales.

Desde ese lugar, impulsó acuerdos legislativos y sostuvo diálogo con los bloques aliados en el Congreso, un trabajo que contribuyó a consolidar su imagen de dirigente capaz de tender puentes. Esa habilidad negociadora explica buena parte de su peso actual dentro del esquema de poder libertario.