En esta noticia El Gobierno anticipó que sumarán u$s 10.000 millones más en reservas hasta las elecciones

De cara a un nuevo año electoral, Orlando Ferreres, ex viceministro de Economía, dio su visión sobre de la capacidad del gobierno de Javier Milei para enfrentar una eventual corrida cambiaria generada por la incertidumbre política y la estrategia financiera oficial.

“Hay duda acerca de si el fortalecimiento de reservas alcanzará para poder hacer frente a la demanda de dólares” , indicó Ferreres en una entrevista con Ahora Play.

Así, según el economista señaló hoy hay incertidumbre sobre si las medidas adoptadas resultan suficientes ante eventuales presiones futuras sobre el tipo de cambio.

Ferreres señaló que “este año hay demanda de dólares por parte de los privados”, aunque señaló que es menor que en años anteriores, lo que suma presión en los mercados de divisas.

El motivo, según su análisis, radica en que el tipo de cambio se ve “relativamente barato”. “Es conveniente por ahí para mucha gente comprar dólares y colocarlos a tasa . Eso está ocurriendo”, planteó Ferreres.

De cara al 2027, año electoral, Ferreres anticipó un escenario más complicado. “El año que viene, donde pueda haber un cambio de gobierno, va a haber más demanda de dólares de la gente ”, afirmó el economista.

Orlando Ferreres.

A la vez, evaluó la efectividad del programa de blanqueo de capitales que lanzó el gobierno para atraer a los “dólares del colchón” y consideró que no genera los resultados esperados.

“El Gobierno no logra tener éxito con lo que llamamos el perdón fiscal, que la gente traiga los dólares que tiene en el colchón y los ponga en movimiento. Eso no está funcionando porque la gente también piensa ‘quiero ver cómo salen las elecciones’”, consideró Ferreres.

A pesar de los desafíos, Ferreres rescató que el Banco Central continuará fortaleciendo sus reservas. “Va a seguir la compra de divisas, preparándose para una posible corrida o algo así que podría estar ocurriendo el año que viene ”, advirtió.

Sin embargo, descartó que el Gobierno vaya a salir a colocar dinero en el exterior y aseguró que “va a seguir con la colocación del mercado local”.

El Gobierno anticipó que sumarán u$s 10.000 millones más en reservas hasta las elecciones

Este jueves el viceministro de Economía, José Luis Daza, anticipó que de aquí a la elección, el Banco Central comprará u$s 10.000 millones adicionales de reservas.

De este modo, le restó valor a la posibilidad de que se repita un escenario de volatilidad como el visto durante las elecciones del año pasado, cuando intervino Estados Unidos.

“Este año habíamos acordado comprar u$s 10.000 millones de reservas. Ya vamos por más de u$s 13.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar u$s 10.000 millones más. Vamos a llegar a las elecciones con u$s 20.000 millones de reservas nuestras”, dijo el segundo de Luis Caputo en Experiencia IDEA Rosario.

El funcionario buscó con esto explicar por qué el año próximo se evitará una dolarización equivalente a la mitad de la base monetaria, como se experimentó el año pasado: “Vamos a llegar con superávit fiscal, superávit de cuenta corriente más alto, creemos que con la inflación bajando y la economía creciendo”.