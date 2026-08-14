Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo medieval de Italia: ofrecen alojamiento gratis y pocas horas de trabajo semanales.

En un pueblo medieval en el sur de Italia continúan las iniciativas para frenar el despoblamiento de las zonas del interior.

Una de ellas es la de Santo Stefano di Sessanio, un pequeño pueblo medieval de la región de Abruzzo, en la provincia de L’Aquila, que lanzó un proyecto para atraer nuevos residentes con beneficios económicos concretos.

Se trata de una localidad de apenas un centenar de habitantes. Aunque durante el verano y la Navidad el pueblo recibe una gran afluencia de turistas, el resto del año la actividad social y comercial se reduce considerablemente.

En qué consiste la propuesta de Santo Stefano di Sessanio

El alcalde Fabio Santavicca explicó que el proyecto busca revitalizar la vida social del pueblo durante todo el año, no solo en temporada alta.

Según detalló, el municipio cuenta con un sistema microeconómico positivo y varias empresas hoteleras y de servicios , pero enfrenta mayores dificultades en invierno y primavera.

Esta pequeña localidad al sur de Italia de apenas 115 pobladores ofrece 8,000 euros al mes, vivienda casi gratis y hasta 20,000 euros más para emprender y vivir allí. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La iniciativa contempla tres beneficios para quienes decidan mudarse:

Una subvención mensual no reembolsable durante 3 años, con un máximo de 8,000 euros anuales .

Una vivienda en alquiler a precio simbólico .

Una subvención no reembolsable de hasta 20,000 euros anuales para poner en marcha un negocio.

Qué requisitos deben completar los interesados

El programa está dirigido a ciudadanos italianos y extranjeros —estos últimos, ciudadanos de la Unión Europea o titulares de un permiso de residencia de larga duración de la CE expedido por tiempo indefinido— de entre 18 y 40 años, que estén dispuestos a trasladar su residencia a Santo Stefano di Sessanio durante al menos 5 años e iniciar una actividad empresarial en el municipio.

Según contó el alcalde, tras la publicación de la propuesta en la web oficial del municipio, sin ningún tipo de difusión adicional, más de mil personas completaron el formulario online en pocas horas .

El objetivo de la administración, según Santavicca, es devolverle vida al pueblo fuera de la temporada turística, acompañar a quienes ya viven allí y preservar las costumbres y tradiciones de la vida en Santo Stefano di Sessanio.