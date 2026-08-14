Una de las mejores opciones para este fin de semana es el bowling, un clásico que nunca pasa de moda. La diversión está garantizada al reunir a amigos para disfrutar de una tarde donde el juego y la competencia sana se conjugan en un ambiente relajado y ameno. En este contexto, ZONA se posiciona como uno de los espacios más destacados para vivir esta experiencia.

En ZONA, el bowling se convierte en una opción irresistible, gracias a sus pistas automatizadas que se adaptan a jugadores de todas las edades y habilidades. La combinación de risas, strikes y algunas cervezas bien frías es la clave para convertir cualquier encuentro con amigos.

Bowling y más: Disfruta de actividades variadas para toda la familia

Además del bowling, ZONA ofrece una variedad de juegos que incluyen pool y ping pong, lo que amplía las alternativas de entretenimiento. Los amantes del pool también encontrarán un espacio diseñado para disfrutar de este deporte, donde la diversión está asegurada, ya sea para expertos o principiantes. Con mesas que brindan un entorno cómodo y relajado, jugar al pool con amigos es una forma divertida de pasar el tiempo juntos.

El espacio también cuenta con mesas de ping pong, perfectas para aquellos que buscan momentos de adrenalina y velocidad. A esto se suma la zona de juegos, que está pensada para garantizar que tanto niños como adultos puedan encontrar su momento de alegría en un lugar seguro y divertido.

Foto: Coto.

Beneficios especiales para disfrutar en ZONA durante el Día del Amigo

Como incentivo extra, ZONA está ofreciendo beneficios atractivos, como un bonus promocional. Por ejemplo, al cargar $100.000, los clientes reciben $100.000 adicionales para seguir jugando, un excelente motivo para acercarse con amigos y disfrutar de una experiencia completa. Además, hay la opción de optar por un juguete a elección si se añade una pequeña carga adicional, lo que suma más diversión a la salida.

El horario de ZONA, que va de 8:00 a 22:30 horas, permite que la juntada se extienda durante todo el día. Se recomienda a los visitantes reservar su tiempo para garantizar una experiencia completa, ya que las mesas y pistas pueden llenarse rápidamente, especialmente en una fecha tan significativa.

La propuesta de ZONA no se limita solo al entretenimiento. El lugar también cuenta con una oferta gastronómica variada, que abarca desde cenas completas hasta deliciosas pizzas estilo New York, ideales para compartir durante una jornada de juegos.

Así que, si estás buscando un plan ideal no dudes en considerar el bowling y todas las actividades que ZONA tiene para ofrecer. La diversión nunca pasa de moda y en este lugar, se celebra como nunca.