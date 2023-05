¿Desdobla Buenos Aires? Axel Kicillof se tienta con la ola de provincias que ganan separadas

Desde la vuelta de la democracia, la provincia de Buenos Aires siempre votó gobernador el mismo día que presidente. Ahora, Axel Kicillof no descarta desdoblar los comicios y romper con la tradición. ¿Se tienta con la ola de triunfos que registran los oficialismos provinciales que fueron por separado? ¿Le conviene a Juntos por el Cambio?

"Nuestras leyes nos permiten hacer la elección desdoblada. Es posible", dijo Kicillof la semana pasada en Berazategui. El exministro de Economía de Cristina Kirchner apuesta al suspenso. Es él quien, decreto mediante, puede definir romper con una tradición que rige desde el '83. Y sumarse a las 17 provincias que este año votan (o ya votaron) desdobladas.

La lectura que hacen en el oficialismo y la oposición bonaerense es que las palabras de Kicillof son apenas una amenaza que se desactivará cuando el Frente de Todos confirme que llegará a las PASO con un único candidato, consensuado entre los diferentes socios del frente oficialista. Al menos por estas horas, ese candidato sería Sergio Massa.

Mientras tanto, la amenaza persiste. Es más, desde el entorno de Kicillof subrayaron: "Ojo que si tenés un buen triunfo en la Provincia en la previa de la elección nacional, puede ser un impulso importante".

A esto hay que sumarle que, salvo en el caso de Neuquén, en todas las provincias que ya hubo elecciones, se impusieron los oficialismos locales.

¿Cuándo se define Kicillof? "Después del cierre de listas", dijeron desde su entorno. Y hasta tienen una fecha en la cabeza para celebrar los comicios si finalmente se opta por el desdoblamiento: el 24 de septiembre o el 1 de octubre.

En este contexto de incertidumbre, según pudo saber El Cronista, mañana, los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio de ambas cámaras, con sus presidentes de bloque Maximiliano Abad (Diputados) y Alejandro Rabinovich (Senado), a la cabeza, se reunirán y le pedirán públicamente a Kicillof que convoque a elecciones y que "deje de manosear el calendario electoral".

Kicillof juega con los tiempos. Tiene tiempo hasta 90 días antes de la fecha de elección para definir qué hacer.

¿Cuál es la preocupación en Juntos por el Cambio?

La principal preocupación de al menos un ala de Juntos por el Cambio, por estas horas, no pasa por "desdoblamiento sí o no". Es más, lo interpretan como una mera amenaza de Kicillof al presidente Alberto Fernández, que mantiene firme -al menos públicamente- su promesa de que el próximo candidato del Frente de Todos debe ser elegido en unas primarias y no a dedo (como fue su caso). "Hoy no vemos que sea una hipótesis real", dijeron desde el PRO.

La coalición opositora sigue sin definir quién o quiénes serán los precandidatos a gobernador. Según las encuestas, Diego Santilli es el favorito pero su líder, Horacio Rodríguez Larreta, se niega a compartirlo con Patricia Bullrich.

El alcalde porteño interpretaría que si concede que "El Colo" sea candidato de su contrincante, le allanaría el camino y quedaría afuera de la carrera presidencial.

En paralelo, Bullrich coquetea con varios dirigentes provinciales. Luego de que Cristian Ritondo se quedara huérfano de María Eugenia Vidal, que finalmente declinó su precandidatura a presidenta, se alineó con "La Piba" que, a la vez, se muestra cercana a Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti.

¿Hay chances de que Santilli sea el único candidato de JxC? "Difícil. Diego está trabajando con Horacio. Y Patricia tiene varios candidatos", dijeron desde Juntos por el Cambio bonaerense.

Minutos después se conoció el acuerdo firmado entre Larreta y Bullirch en el que decidieron que en CABA irán con un único candidato, que definirán por encuesta. Mientras que en provincia, se someterán a las PASO para dirimirlo. El elegido de Bullrich para dar esa pelea sería Ritondo .

En Juntos por el Cambio hay todo un sector que viene alertando que sean o no desdobladas las elecciones, si Juntos por el Cambio no va con un único candidato, pierde. La variable desdoblamiento "sí o no", advierten, no debe ser leída de manera aislada.

La lectura que hacen es la siguiente: si Kicillof no desdobla las elecciones y la coalición opositora va dispersa, sus candidatos saldrán en tercer, cuarto, quinto lugar. Kicillof se impondría y segundo saldría el candidato de Javier Mieli.

Por más que en la sumatoria, los candidatos de JxC hayan cosechado más votos que el libertario y Kicillof, a los cambiemitas -interpretan- se les dificultará apelar al voto "útil". Milei también le echaría mano a esa jugada planteando que su candidato (que sigue siendo una incógnita) sería el único capaz de ganarle al actual gobernador. Se remitiría al resultado de las PASO.

Pero además, si la interna de JxC se vuelve "tan áspera" con viene siendo a nivel nacional, avisan en las usinas de la UCR provincial, después resultaría "muy complicado unificar ante la política y ante los ojos de la gente".

Hay un dato que no debe perderse de vista, y es que ante el temor de los intendentes de JxC de perder su sillón, podrían terminar arreglando con el actual gobernador y militar el corte de boleta. "Los intendentes de Juntos no están mal con Kicillof", aseguraron fuentes de Juntos por el Cambio a El Cronista. Después, le pasarían a cobrar la jugada al gobernador.

"La conveniencia de Juntos por el Cambio pasa por llevar un único candidato para convocar al electorado, de todo esto depende si conviene más o menos que haya un desdoblamiento", subrayaron en la UCR. Si no hay desdoblamiento, ese candidato se vería empujado por los intendentes y arrastrado por el candidato a presidente. Sus chances de ganar serían altas.

Ahora bien, si hubiese desdoblamiento, como amenaza Kicillof, y Juntos por el Cambio logra ordenarse, hasta podría salir beneficiado.

En ese caso, el candidato de Milei no sería arrastrado por el libertario, que no figuraría en la boleta. Dan por descontado que la performance de ese candidato sería tan baja como viene ocurriendo con los candidatos provinciales de La Libertad Avanza. En ningún caso superó los 10 puntos.



Como en el ‘87

Los cambiemitas también ponen la lupa en el 11 de diciembre. Se imaginan un escenario en el que el PRO gobierne el país y el kirchnerismo, puro y duro, la provincia que concentra al 40% de la población.

"Complicaría bastante las cosas", reconocieron desde el entorno de uno de los posibles candidatos de Bullrich en provincia. Ese escenario solo se vio una vez desde 1983 a la fecha: cuando Raúl Alfonsín era presidente y Antonio Cafiero ganó la elección del '87.

"Te lleva puesto al gobierno nacional", alertó una fuente de Juntos por el Cambio al imaginar ese escenario. Avizoran que se viene un país "muy complejo" y que, para llevar adelante las "enormes modificaciones de gestión" que JxC promete en caso de desembarcar en Casa Rosada, "va a necesitar mucho poder político".

Si Kicillof desdobla, el principal perjudicado sería el o los candidatos a presidente del Frente de Todos.

"Con el kirchnerismo atrincherado en la Provincia, va a ser muy difícil", remataron.

Al final del día, a Kicillof le convendría apostar a un revival del '87. Pero, se sabe, quien tiene la última decisión no es él sino su jefa, Cristina Kirchner, y si bien un desdoblamiento beneficiaría al gobernador, terminaría perjudicando al candidato a presidente del Frente de Todos. Incluyendo a Massa que, hoy por hoy, es el candidato del cristinismo.