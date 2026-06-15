Este lunes, 15 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2395 (Anteojos).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 15 de junio
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¿Qué significa soñar con Anteojos?
Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de claridad y enfoque; indica que buscas ver una situación con mayor objetividad o corregir percepciones.
Si están rotos o empañados, reflejan confusión o resistencia a una verdad; ponértelos sugiere guía, aprendizaje y una nueva perspectiva personal.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.