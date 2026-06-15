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Este lunes, 15 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2395 (Anteojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 15 de junio

 239511° 4681
 2°644312° 2186
 3°510913° 9862
 4°675214° 7064
 5°938915° 7378
 6°561016° 7427
 7°662517° 2283
 8°348018° 1966
 9°366219° 3252
 10°745120° 9153

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¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de claridad y enfoque; indica que buscas ver una situación con mayor objetividad o corregir percepciones.

Si están rotos o empañados, reflejan confusión o resistencia a una verdad; ponértelos sugiere guía, aprendizaje y una nueva perspectiva personal.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.