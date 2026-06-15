Este lunes, 15 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2395 (Anteojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 15 de junio

1° 2395 11° 4681 2° 6443 12° 2186 3° 5109 13° 9862 4° 6752 14° 7064 5° 9389 15° 7378 6° 5610 16° 7427 7° 6625 17° 2283 8° 3480 18° 1966 9° 3662 19° 3252 10° 7451 20° 9153

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de claridad y enfoque; indica que buscas ver una situación con mayor objetividad o corregir percepciones.

Si están rotos o empañados, reflejan confusión o resistencia a una verdad; ponértelos sugiere guía, aprendizaje y una nueva perspectiva personal.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.