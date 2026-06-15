Durante el cierre de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.22, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.13% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.28 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 1,36% y en el último año acumula un descenso del 8,14%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró un inicio mixto con altibajos, luego una prolongada racha de caídas y un leve repunte al cierre, resultando en un balance neto negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.48%, es menor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar se ha mantenido estable, con un dato de 0 en relación con los días pasados. Esto indica que no ha habido variaciones significativas en su valor en comparación con las jornadas anteriores.

La estabilidad en la cotización sugiere que el mercado está en un periodo de calma, sin presiones que puedan alterar su valor a corto plazo.

Un análisis más profundo podría revelar factores económicos que sustentan esta tendencia estable.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.