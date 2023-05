La Corte empuja a Cristina a tomar la decisión final: ¿se lanza o define entre dos presidenciables?

"Cada día que pasa me queda más claro que Cristina es la única figura que genera esperanza, puede mantener la unidad y asumir el programa que está esbozando. Hasta sectores moderados la vuelven a ver como una alternativa", respondió Andrés Larroque sobre una posible candidatura presidencial de Cristina Kirchner en las elecciones 2023. Recargó su convicción el fallo de la Corte Suprema que frenó las elecciones de San Juan y Tucumán.

"Esta Corte se tiene que ir" insistió el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense e impulsor, junto a la 'mesa de Ensenada' de la movilización K del próximo 25 de mayo en la avenida 9 de Julio para conmemorar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

Panorama político: Javier Milei y la catástrofe que busca evitar el PRO, la pelea Bullrich-Larreta y el laberinto de

Sergio Massa volvió a rechazar las PASO: "No hay que perder el tiempo en internas estériles" - El Cronista

Fallos similares para Santiago del Estero y Río Negro, aunque tomados en un plazo que permitió a Gerardo Zamora y a Alberto Weretilneck poner reemplazos, no modificaron la intención electoral en esas provincias. Por eso Sergio Uñac convocó a votar masivamente el próximo domingo para las categorías de legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Luis Rueda, de su círculo más estrecho, encabeza la lista de diputados y reforzó su campaña en busca de un contundente resultado como respuesta política a la Justicia. "Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen la candidatura si quieren", advirtió Uñac que gana conocimiento nacional.

El año pasado varios de los máximos referentes de la CGT le habían ofrecido ser candidato a Presidente. "Te apoyamos", ofrecieron Héctor Daer, José Luis Lingieri, entre otros. Uñac prefirió ir por otro intento en su distrito y confrontó con la oposición de Juntos y con el peronismo referenciado en José Luis Gioja, ahora sus verdugos.

Luis Rueda (izq), la apuesta de Sergio Uñac que busca un triunfo contundente el domingo

¿El golpe de la Corte puede empujar a Uñac a una candidatura presidencial? El mismo siempre ha dicho que un gobernador tiene que estar en la fórmula. En su caso está lejos del universo K.

La otra figura repotenciada es el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro que se hizo cargo de confrontar con los tres jueces que pararon el proceso electoral. "Es nuestro mejor candidato" lo elogian en el kirchnerismo al mismo tiempo que reconocen que le falta nivel de conocimiento.

Wado de Pedro: "Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias" - El Cronista



¿Qué hará Cristina Kirchner?

Hoy la pregunta es si la Justicia frenaría también la candidatura de Cristina Kirchner, condenada pero sin fallo firme. "Ella es la única que garantiza 30 puntos en la primera vuelta, si no es ella tiene que ser Axel Kicillof", se oye. Ese plan B contiene un enroque ¿Wado de Pedro podría ser gobernador? ¿O Martín Insaurralde?

Al inaugurar un gasoducto Kicillof -que había llamado a Uñac- se saludó efusivamente con Massa y apuntó contra la Corte. Massa en cambio pidió no perder tiempo en internas (es el más firme contra una contienda interna en las PASO) y habló en modo candidato. "Los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y como diseñamos el futuro, y no andar perdiendo el tiempo e internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas", señaló.