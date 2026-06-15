Con las elecciones de 2027 rondando en el inconsciente colectivo, los dirigentes políticos de todo el país empiezan a buscar posicionarse de cara al electorado. Incluso, el propio presidente Javier Milei busca mejorar la valoración de su imagen positiva por sobre la del referente peronista, Axel Kicillof.

Es por esto que CB Global Data presentó su nuevo Ranking Interprovincial de Gobernadores correspondiente a junio. El estudio, que releva la imagen de los 24 mandatarios provinciales del país en sus propios distritos, muestra una fuerte paridad en la parte alta de la tabla, un desplome en la valoración de figuras clave de la oposición y un escenario de polarización extrema cuando se mide la figura de Javier Milei frente a Axel Kicillof provincia por provincia .

El podio de los gobernadores: los tres mejores

Este mes, el ranking es encabezado por el salteño Gustavo Sáenz, quien alcanza un 54,6% de imagen positiva. Sáenz logró desplazar a sus colegas gracias a un crecimiento sostenido, superando por apenas décimas a Rolando Figueroa (Neuquén), que se ubica en segundo lugar con el 54,4%. El podio lo completa el tucumano Osvaldo Jaldo, con un 54,0% de aprobación en su provincia.

El informe destaca también el desempeño de Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Poggi (San Luis), quienes se mantienen dentro del grupo de “Los 8 mejores” , a pesar de que este último registró la mayor caída del mes, con un retroceso de 2,2 puntos porcentuales.

En el otro extremo de la medición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ubica en el último lugar (puesto 24) con un 42,0% de imagen positiva frente a un 54,8% de negativa. Es seguido de cerca por el riojano Ricardo Quintela (43,2%) y por el histórico mandatario de Formosa, Gildo Insfrán, quien queda en el puesto 22 con un 45,3%.

Un dato relevante de la medición es la recuperación de Alberto Weretilneck (Río Negro), quien fue el gobernador que más creció este mes, con una suba de 3,7 puntos en su valoración positiva , lo que le permitió escalar posiciones, aunque todavía se mantiene en el lote de “Los 8 peores”.

El duelo nacional: Milei vs. Kicillof en las provincias

El informe de CB incluye un apartado especial de alto voltaje político: la comparación directa entre la imagen del presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof en cada distrito.

Según el relevamiento: