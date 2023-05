María Eugenia Vidal se bajó de la candidatura presidencial: cuál será su futuro político

María Eugenia Vidal ya tomó la decisión de que no se presentará como precandidata presidencial en las PASO de Juntos por el Cambio y lo anunció hoy mismo a través de las redes sociales, a pesar de que su entorno había asegurado que lo haría por televisión donde asistirá para dar la información y explicar sus razones.

Hace unos días, en Misiones, la actual diputada nacional dijo "pronto voy a decidir si soy candidata a presidenta. Mi tarea no va a cambiar. Voy a seguir acompañando a todos los candidatos en todo el país".

Kirchnerismo recargado: insiste con Cristina candidata, arma acto y reclama medidas



"Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida", posteó. Y agregó: "es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante". Además, reconoció que "las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto".

Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden... pic.twitter.com/MDNSwl8A18 May 4, 2023

Vidal contó que en cada recorrida la población le pide que "no se peleen", "estén unidos". "Por eso, porque los escuché y decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación".

Se recordará que la ex gobernadora hace dos semanas planteó que cada candidato se baje de sus aspiraciones para "dar de nuevo" y ordenar el espacio. Nadie le hizo caso ni tomó en cuenta su propuesta. Por el contrario, los principales candidatos le plantearon "por qué no te bajás vos", lo que no agradó demasiado a la actual diputada nacional.

En este caso tampoco consultó con otros dirigentes del PRO. Solo le anticipó su decisión a Mauricio Macri, con quien mantuvo una conversación el fin de semana, horas después de haber participado en la cumbre del PRO que se realizó en la casa de Jorge Triaca.

Se esperaba que también anuncie que tampoco competirá por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, una posibilidad que circuló en las últimas semanas, de la que ella jamás habló en público. Pero en el posteo que hizo en las redes sociales nada dijo al respecto. Se cree que puede hacerlo en la próxima entrevista televisiva. Por lo menos, cerca del ex presidente, aseguraron que Vidal le anticipó que no quiere hacerse cargo de gestionar la Ciudad.

"Hubo mensajes muy confusos de parte nuestra. Todo esto necesita contexto para que sea suficientemente comprendido por el electorado", adelantó un importante dirigente del PRO. En principio, el anuncio iba a realizarse en medio de una entrevista por un canal de noticias, "la estrategia más práctica a nuestras necesidades", contó alguien de su equipo cuando anticipó a un importante dirigente del PRO la decisión que había tomado Vidal, pero finalmente se decidió que la anticipe por las redes y luego brinde el contexto en el reportaje.

La ex gobernadora es consciente de que su paso de la Provincia a la Ciudad, donde concurrió en el 2021 como primera candidata a diputada nacional, pagó un precio en su credibilidad. Este año, con un fuerte respaldo de Mauricio Macri, armó un equipo para la campaña presidencial. Sin embargo, nunca confirmó que ya había tomado esa decisión. Solo dijo que "mi intención es sumarme donde más pueda colaborar en la transformación que se necesita".

Mientras esa indefinición continuaba, empezó a sonar la posibilidad de que Vidal podría ser la "candidata del consenso" en el PRO para la candidatura porteña. Trascendió que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich habían expresado su acuerdo, pero Macri no quiso saber nada. Tiene un compromiso con su primo, Jorge Macri, que está lanzado para competir por la Ciudad frente a Martín Lousteau, sin importarle si será el único candidato por el PRO o se sumará Fernán Quirós a las primarias.

Lo concreto es que Vidal, el fin de semana, habló con el ex presidente y le anticipó que no sería candidata a presidente y tampoco en la Ciudad. Y que evaluaba, en cambio, la presidencia del PRO, que hoy está en manos del diputado Federico Angelini, hoy precandidato a vicegobernador en Santa Fe, acompañando en la fórmula a la senadora Carolina Losada. Bullrich pidió licencia para poder ocuparse de su campaña y evitar la parcialidad en los distintos distritos, muchos de los cuales están enfrentados con los que apoya Rodríguez Larreta.

Macri ya le ofreció la presidencia del PRO en el 2020, pero recién dejaba la provincia de Buenos Aires y no estaba de ánimo. Ahora está decidida a respaldar a todos los candidatos del PRO, como esta semana lo hizo en Misiones, donde se vota el domingo 7 de mayo. La semana próxima, ya sin ser precandidata, Vidal viajará a dos provincias donde se votará a gobernador el 14 de mayo, Tucumán y Tierra del Fuego.