Este lunes, 15 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3490.15 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0%.

La cotización del Dólar cayó -2.37% en la última semana y acumula -9.77% en el último año, consolidando una tendencia bajista.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar alternó al inicio, encadenó cinco caídas seguidas y cerró con dos avances; en balance, predominan las bajas (6 de 10) y el resultado neto es descendente.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 13.83%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este movimiento sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3490.1499 pesos colombianos, es de 349014.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 698029.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1745074.95 pesos colombianos.