Los cálculos de Kicillof: aumento para jubilados y médicos, roscas sindicales y un as en la manga

Axel Kicillof no puede decir que está en campaña, como ningún otro precandidato. Pero lo está. De la misma manera que Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad usa como vidriera la gestión de Buenos Aires.

En las últimas semanas buscó también mostrar respaldo de una parte del sindicalismo de peso en la Provincia y de movimientos sociales con un acto con Barrios de Pie. El último anuncio de un aumento a jubilados y pensionados y una última carta que se reserva completan su plan reeleccionista al menos hasta que Cristina Kirchner anuncie su plan para la elección 2023.



Kicillof busca médicos y ofrece incentivos

Dos veces usó el gobernador bonaerense el Salón Dorado este lunes. Al mediodía junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la vicegobernadora Verónica Magario presentó "Más Salud, Más Cuidados", incentivos a profesionales en formación que elijan especializarse en áreas estratégicas. En primera fila estuvo también el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus.



El proyecto es parte del Plan Quinquenal de Salud que está en marcha pero que se completaría, como lo indica su nombre, durante la próxima gestión. Entre las medidas que anunció incluye un plus salarial de un 15% para quienes elijan especialidades faltantes como clínica médica, pediatría, medicina general, terapia intensiva, neonatología y psiquiatría.

También ofrece un título de especialista financiado por el Ministerio de Salud; garantía del ingreso a planta una vez finalizada la residencia; y, entre otros, un incremento del 30% de los honorarios que abona IOMA a medicina clínica, general y pediatría.

Verónica Magario, Axel Kicillof y María Moretti (der) en el anuncio del plan del IPS y la suba a jubilados

Un rato después en el mismo salón, Kicillof anunció un aumento del 30% de las jubilaciones y pensiones mínimas que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS). Será retroactivo a marzo e impactará sobre el sistema de pensiones no contributivas de la provincia. El incremento interanual alcanza a 142,45%.

Según explicaron luego a El Cronista, el aumento beneficiará a 36.434 personas. De ellas, 11.573 pertenecen al régimen contributivo. Esos jubilados y pensionados que reciben la mínima incrementarán su haber de $ 36.040 a $ 46.800. El resto, 24.861 beneficiarios, están incluidos en el régimen no contributivo, son pensiones del régimen general que pasan de $ 15.120 a $ 19.656.

Las pensiones sociales suben de $ 21.600 a $ 28.080 y las religiosas de $ 36.000 a $ 46.800.





Gestión y estrategia electoral

Kicillof compartió el acto con la titular del IPS Marina Moretti; con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y gran parte de su gabinete. Pero también con varios de los líderes sindicales que vienen apoyando su reelección y con los que compartió hace unos días una reunión y sesión de fotos como mensaje a los bonaerenses, entre ellos los secretarios generales de ATE Buenos Aires, Oscar De Isasi y de la CTA bonaerense, Roberto Baradel.

En una seguidilla de eventos para empoderarlo, el kirchnerismo organizó actos con movimientos sociales y sindicalistas. En Ensenada el fin de semana, Kicillof cerró el Congreso de Barrios de Pie junto a su coordinador, Daniel Menéndez, y la diputada nacional Natalia Souto.

Kicillof recibió a representantes de la CTA, la Corriente Federal, Smata y la UOM

En la previa hubo una foto compartida entre ministros, como el de Trabajo Walter Correa; la de Mujeres, Estela Díaz; el de Ciencia e Innovación, Augusto Costa y jefes sindicales que integran la CTA (Huyo Yasky) y la Corriente Federal (Roberto Baradel, Daniel Catalano, Vanesa Siley, etc), organizaciones cercanas al kirchnerismo; Abel Furlán de la UOM y 'Paco' Manrique de SMATA.

Pablo Moyano, que no estuvo en el Salón Dorado y que pegó el faltazo al acto por el Día del Trabajador organizado por la CGT en Defensores de Belgrano, viene pidiendo apoyo para Kicillof. A fines de abril visitó al gobernador junto al bloque del Frente Sindical para el Modelo Nacional. Ese día faltó Manrique, de SMATA, porque a diferencia del número 2 de camioneros empuja el operativo clamor de Cristina Kirchner.

El gobernador había comenzado la ronda de rosca gremial un mes antes en un encuentro con la secretaria general de UPCN, Fabiola Mosquera.

A fines de abril Axel Kicillof recibió al Frente Sindical que lidera Pablo Moyano

La estrategia sin embargo no está completa hasta que el gobernador no sepa quién va en la boleta presidencial. Depende de si juega o no Cristina Kirchner, si le pide a él un renunciamiento a su reelección o de cómo se define -en caso de haber- una Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria.





¿Buenos Aires desdobla la general?

En ese marco y tras semanas de trascendidos, el propio Kicillof blanqueó sus dudas en una informal charla al final del acto. "Todavía tenemos que determinar la fecha", dijo sobre la convocatoria a elecciones nacionales y admitió que está conversando con distintos sectores para analizar la estrategia. Las PASO, por ley, ya las convocó en la misma fecha que la elección nacional. Además por un tema de costos y ante la imposibilidad de conseguir votos para reformar la legislación electoral.

Tres semanas atrás Kicillof firmó el decreto de convocatoria a elecciones Primarias para el 13 de agosto. Pero no incluyó el llamado a las generales lo que dejó abierta la posibilidad de que coincidan o de que haya un desdoblamiento, como ya hicieron otros 18 gobernadores, incluidos algunos muy kirchneristas como Gildo Insfrán que en Formosa no quiere correr riesgos.

La evaluación en La Plata es que un candidato o candidata a Presidente fuerte arrastra a favor. Lo contrario ocurriría en otro escenario. Es una de las razones por las que Kicillof insiste en que Cristina Kirchner debe presentarse como candidata a Presidenta de la Nación. Sobre todo en un escenario de crecimiento para el libertario Javier Milei.