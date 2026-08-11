La cuestión alrededor del respaldo electoral a Javier Milei suele variar entre distintas posturas. Un reciente informe de QSocial, exhibe, en base a las encuestas nacionales realizadas por la consultora, un dato contundente: la aprobación al Presidente se mueve prácticamente en paralelo con la tolerancia al ajuste económico.

Es decir, la economía es clave a la hora de definir el voto. El análisis, firmado por su director de Opinión Pública, Lucas Klobovs , también anticipa la intención de voto si las elecciones fueran hoy.

Dos curvas que caminan juntas

Según los datos de la consultora, en octubre de 2025 la aprobación a Milei se ubicaba en 40%, mientras que la tolerancia al ajuste marcaba 44%. Ambas variables treparon en paralelo hasta diciembre, cuando la aprobación tocó su pico de 51% y la tolerancia se mantuvo en 46%.

A partir de enero de este año, con la tolerancia en su techo de 49%, el proceso se revirtió: para marzo, la aprobación había caído a 38% y la tolerancia a 35%. Ambas series volvieron a moverse en conjunto hasta julio de 2026, último dato relevado, cuando la aprobación se ubicó en 34% y la tolerancia al ajuste en 33% .

El voto a Milei, el mismo patrón

El informe extiende también el análisis al comportamiento electoral. Como resultado, la serie de intención de voto a Milei replica el recorrido de la tolerancia al ajuste: arrancó en 35% en octubre de 2025, escaló hasta un máximo de 45% en diciembre de ese año y enero de 2026, y luego se derrumbó junto con la “paciencia social” hacia el ajuste hasta ubicarse en 31% en julio de 2026.

Según la consultora, por cada punto que retrocede la tolerancia al ajuste, el voto a Milei cae aproximadamente 0,9 puntos. La conclusión que subraya el informe es que la política puramente identitaria pesa mucho menos de lo que suele suponerse. El respaldo electoral depende, en lo esencial, de la percepción sobre el ajuste económico.

Los tres escenarios para 2027

Con el voto actual en 31% y la tolerancia al ajuste en 33% como punto de partida, QSocial proyectó, mediante una regresión lineal sobre la serie 2025-2026, tres escenarios posibles rumbo a las elecciones de 2027:

Si la tolerancia al ajuste retrocede 5 puntos, hasta el 28%, el voto proyectado a Milei caería al 25% .

Si en cambio la tolerancia mejora 5 puntos, hasta el 38%, el voto treparía al 34% .

En un escenario más optimista, con una recuperación de 10 puntos en la tolerancia (43%), el respaldo electoral llegaría al 38%.

En tanto, el voto a Milei podría moverse hasta 13 puntos porcentuales según lo que ocurra con la percepción económica de la población.