Vivir más ya no es solo una buena noticia demográfica: es una fuerza económica medible. En Estados Unidos, los mayores de 50 generaron u$s 12,5 billones de actividad en 2024, el 43% del PBI, y, según AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas) proyecta que esa cifra llegará a u$s 24 billones en 2060. Esa actividad sostuvo indirectamente 98 millones de empleos, cerca del 46% del total. A escala global, ese grupo aportaba unos u$s 45 billones en 2020 y superaría los u$s 118 billones hacia 2050, el 39% del PBI mundial.

El reverso es el costo. La Unión Europea informa que los mayores de 65 ya son el 22% de la población, y la relación entre ellos y la población en edad de trabajar pasará del 35% actual al 51% en 2050. El gasto público en cuidados de largo plazo, que era el 1,7% del PBI en 2022, llegaría al 2,6% hacia 2070.

Argentina afronta su propia versión: la fecundidad se estima en torno a 1,16 hijos por mujer en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo, y la brecha entre nacimientos y muertes, de unos 98.000 en 2022, habría caído a cerca de 50.000 en 2024. El INDEC proyecta que en 2040 habrá más adultos mayores que niños.

La principal presión sanitaria son las enfermedades no transmisibles (ENT). La OMS las vincula con al menos 43 millones de muertes en 2021, el 75% de las no relacionadas con pandemias. En Argentina explican históricamente más del 70% de los fallecimientos, y la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo INDEC) midió una prevalencia combinada de hipertensión del 46,6%. En Europa, la OMS estima 1,8 millones de muertes evitables por año y un costo de u$s 514.000 millones.

La buena noticia es que prevenir rinde. La OMS calcula que u$s 3 adicionales por persona por año podrían generar hasta u$s 1 billón en beneficios económicos hacia 2030. Y un análisis publicado en The Lancet estima que una inversión sostenida en ENT salvaría 39 millones de vidas, con un retorno neto de u$s 2,7 billones.

El capital ya lo advierte. El Global Wellness Institute calcula la economía del bienestar en u$s 6,8 billones y prevé que se acerque a los u$s 10 billones en 2029, con un crecimiento anual del 7,6%, frente al 4,5% previsto para el PBI mundial.

Dentro de ese universo, el mercado de medicina personalizada, de u$s 147.000 millones, crecería 9,3% anual. En biotecnología de la longevidad, la inversión global alcanzó un récord de u$s 18.400 millones en 2025, contra u$s 4.700 millones en 2024, y en el informe previo Estados Unidos reunía el 84% del volumen de operaciones. Queda mucho espacio para crecer.

Para Argentina y la región, la oportunidad no pasa por replicar la clínica premium europea, sino por construir servicios de prevención con evidencia y seguimiento sostenido, de manera accesible. La diferenciación técnica se desplaza hacia la personalización: el análisis epigenético, la genética nutricional y el estudio del microbioma permiten anticipar riesgos individuales y ajustar intervenciones. Pero solo funcionan integrados a la evaluación clínica y al acompañamiento, porque el problema central no es saber qué hábitos son saludables, sino sostenerlos. Esa brecha entre información y adherencia es el mercado real.

Vivir más es una conquista. Financiar esos años y llenarlos de autonomía es una decisión de inversión, de política pública y de diseño de servicios. Quienes la tomen antes capturarán mayor valor económico y sanitario.