El tema del límite para saber quiénes pueden considerarse clase media en Argentina vuelve a estar en el centro de la escena de la economía del hogar con la publicación de los datos oficiales por parte del INDEC, de la Canasta Básica Total. ¿Cuánto debe ganar una familia para mantenerse en este segmento social?

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) difundirá este jueves 11 de diciembre la inflación de noviembre y las actualizaciones de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), cifras que definen la línea de indigencia y pobreza.

Aunque estos datos aún no están disponibles, el último registro de octubre, cuando la inflación fue de 2,3%, sirve como referencia para entender la variación de los ingresos familiares.

¿Qué mide la Canasta Básica Total?

La Canasta Básica Total (CBT) no solo contempla alimentos, sino también una serie de gastos esenciales del hogar, como pueden ser vestimenta, salud, transporte y educación, los cuales permiten determinar la llamada “línea de pobreza”.

De acuerdo con los últimos informes oficiales, este indicador registró en octubre un incremento del 3,1% respecto del mes previo, avanzando incluso por encima del índice de inflación de ese período.

¿Cuánto hay que ganar hoy para ser de clase media en Argentina?

En este aspecto, una familia tipo integrada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años necesitó el mes pasado ingresos por $1.213.799 para no caer en la pobreza y ser considerado de clase media.

Para ese mismo grupo familiar, el monto mínimo destinado exclusivamente a cubrir necesidades alimentarias básicas, que define la línea de indigencia, fue de $544.304.

¿Cuánto se necesita ganar para ser de clase media en CABA?

Para que un hogar sea considerado de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, sus ingresos mensuales deben ubicarse entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT) establecida por el Sistema de Canastas de Consumo.

El cálculo se realiza tomando como referencia a una familia conformada por una mujer y un hombre de 35 años, ambos con actividad económica y propietarios de su vivienda, que conviven con dos hijos varones de 9 y 6 años.

De acuerdo con el último informe, este tipo de hogar necesitó un ingreso mínimo de $2.036.155 por mes para ser clasificado dentro del estrato de clase media en CABA.