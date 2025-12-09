En la antesala de que se conozca el dato oficial de la inflación de noviembre, que el INDEC publicará el próximo jueves, la mayoría de las estimaciones privadas coinciden en que el anteúltimo mes del año volverá a presionar al alza.

Hubo dos factores que motorizaron la aceleración del IPC: la fuerte suba en el valor de la carne -un incremento del 30% desde septiembre, de acuerdo con la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA)- y la lista de aumentos en los servicios regulados. Por eso, varias proyecciones indican que estaría por arriba del índice de octubre, que fue 2,3%.