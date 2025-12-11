Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los economistas encuestados esperan un 2,3% mensual para noviembre, por encima del 1,9% mensual que habían estimado en el REM de octubre. Un valor similar proyecta los breakeven de inflación.

Las mediciones privadas sugieren que la inflación se habría ubicado por encima del 2% mensual en noviembre, en línea con lo que estimó el REM. Qué bonos en pesos recomiendan los analistas.

Llega la inflación de noviembre

El jueves a la tarde se conoce el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre.

En general, el mercado ve un poco más de inflación de corto plazo, aunque manteniendo la tendencia de inflación a la baja para el mediano plazo.

En concreto, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, los economistas encuestados esperan un 2,3% mensual para noviembre, por encima del 1,9% mensual que habían estimado en el REM de octubre.

Es decir, se nota un aumento en los precios respecto el ultimo registro, algo que se sostiene para los registros de inflación de diciembre y enero.

En diciembre, ahora el REM espera 2,1% mensual, por encima del 2% mensual que estimaba en el relevamiento anterior. Finalmente, para enero, el REM ahora estima 1,9% mensual, apenas por encima del 1,8% mensual de la encuesta de octubre.

Por su parte, las mediciones privadas sugieren que la inflación se habría ubicado por encima del 2% mensual en noviembre, en línea con lo que estimó el REM.

En general, las mediciones de las consultoras privadas estuvieron en un rango relativamente acotado del 2,1% a 2,5% mensual, con una mediana del 2,4% mensual.

Así, la mayoría de las mediciones privadas fueron iguales o levemente superiores con respecto al 2,3% mensual que reportó el Indec para octubre.

Además, la mayoría de ellas mostraron señales de leve aceleración en relación a sus propias mediciones de octubre.

Federico Filippini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero, indicó que la inflación se ha acelerado en las últimas dos semanas, lo que lo llevó a revisar su proyección para noviembre a 2,5% mensual, desde 2,2% previo.

“El reciente repunte estuvo impulsado principalmente por la carne y otros alimentos, mientras que los precios regulados se mantuvieron relativamente contenidos. No obstante, en diciembre habrá presiones al alza provenientes de las tarifas de electricidad y gas natural, ajustes en los impuestos a los combustibles y aumentos en las cuotas de la medicina prepaga, elevando nuestra proyección para ese mes”, indicó.

Por su parte, Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores está alineado con el registro que espera el REM.

“Mantenemos nuestra proyección de inflación para noviembre en 2,3% mensual. Las mediciones privadas le imprimen un muy leve riesgo al alza. Las mediciones de las consultoras privadas (la mayoría releva precios en el Gran Buenos Aires) se mantienen como una muy buena referencia de los datos que publica posteriormente el Indec a nivel nacional, con un desvío promedio de 2 décimas en los últimos 12 meses y pocos meses con desvíos sustanciales”, dijo Yarde Buller.

Desinflación e inversiones

De cualquier manera, la clave pasa por el nivel de precios que proyecta el mercado a mediano plazo ya que, aun con el aumento de expectativas de inflación de corto plazo, el mercado sigue viendo un proceso de desinflación.

El REM actual estima que la inflación se ubicará en 1,5% mensual en mayo de 2026.

La expectativa sobre el proceso de desinflación también se plasma en la inflación implícita en los bonos en pesos y los que ajustan por CER.

El sendero de inflación break-even entre la curva de Lecap / Boncap y la curva CER marca un promedio del 1,84% mensual entre noviembre de 2025 a enero de 2026 y 1,69% mensual entre febrero de 2026 y abril próximo.

Esta variable resulta clave para definir las inversiones en pesos y qué bonos aparecen como una oportunidad, dadas las expectativas inflacionarias incluidas en los precios versus la que proyectan los analistas.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), detallaron que, al analizar las breakevens de inflación promedio en el tramo largo, siguen viendo espacio para posicionarse en tasa fija estirando duration.

“Este segmento continúa ofreciendo una relación riesgo–retorno atractiva, especialmente en un contexto donde el Tesoro podría convalidar un premio adicional con el objetivo de descomprimir los abultados vencimientos de corto plazo. La decisión del MECON de emitir un nuevo BONCAP T31Y7, con una duration superior al T30A7, nuestro top pick en las Carteras PPI de diciembre, va en esa dirección. Según la curva del mercado secundario observada ayer, este bono podría licitarse alrededor de 2,45% TEM, lo que implicaría una TIR cercana al 33,8%”, indicaron.

De manera complementaria, desde PPI detallaron que, en la parte corta de la curva, notan más atractivo en la curva CER frente a la tasa fija.

“Los break even de inflación en 1,7% para el primer tramo de 2026 nos parecen aún optimistas”, sostuvieron.

Por su parte, los analistas de Cohen indicaron que, para estrategias en pesos, siguen favoreciendo los duales y los bonos CER frente a la alternativa a tasa fija.

“Si observamos la inflación breakeven, el mercado descuenta una inflación del 1,8% mensual entre noviembre y enero, 1,7% mensual entre febrero y abril, niveles que lucen bajos respecto a nuestras proyecciones que estiman una inflación mensual que no logra perforar el 2% hasta el primer trimestre del 2026”, comentaron.

Bajo esta expectativa, destacan el dual TZXM6 (CER +5,8%) y el TZX26 (CER +6,3%).

Licitación y menor nominalidad

El dato de inflación llega también el día en que el Tesoro deberá enfrentar el ultimo compromiso del año.

En el día jueves se llevará a cabo la última licitación de 2025, en la que enfrentan vencimientos brutos rondan los $40 billones.

Hay una elevada participación del sector público, y aún resta conocer el eventual canje al BCRA para renovar su posición y aliviar los pagos efectivos del Tesoro del 15 de diciembre.

Excluyendo las tenencias de TZXD5 y T15D5 en manos del BCRA, los vencimientos a renovar rondan los $20,7 billones.

A su vez, dicha cifra se reduce a unos $13 billones si también se descuentan las tenencias estimadas del FGS, que a diferencia del BCRA sí puede licitar.

El menú anunciado para el jueves de esta semana incluye diez instrumentos que cubren prácticamente todo el espectro de referencia de la curva en pesos.

Además, el mercado de bonos en pesos vive un contexto de fuerte compresión de tasas en moneda local.

Desde las elecciones, las curvas CER y tasa fija experimentaron una fuerte compresión.

La curva CER llegó a operar con tasas reales del 50% y con una curva invertida, mientras que posterior a las elecciones, la misma revirtió completamente.

Hoy la curva CER se muestra con pendiente positiva y con tasas del 7% al 9% en los tramos medios y largos de la curva.

Por lo que respecta a la curva a tasa fija, también se vio una importante mejora.

Antes de las elecciones, los bonos a tasa fija llegaron a operar con tasas efectivas mensuales de 5% y con una curva invertida.

Posterior al evento electoral se evidenció una importante compresión de tasas, con toda la curva hoy debajo del 2,5% mensual.

Todo esto conduce a un escenario de menor nominalidad de tasas.

Esto también es determinante para las inversiones en pesos y el posicionamiento en moneda local.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, indicó que los datos de alta frecuencia sugieren que noviembre habría cerrado con una inflación similar a la de octubre.

Desde el lado de las inversiones, Franco entiende que resulta atractivo el segmento de duales, con los top picks siendo TTM26 y TTJ26.

Pasando a CER, los bonos preferidos por Franco son el bono a noviembre de 2026 (TX26), a octubre de 2026 (TZXO6), diciembre de 2026 (TZXD6) y diciembre 2027 (TZXD7).

“Pensando en la inflación implícita entre papeles tasa fija/CER, nos sigue resultando atractivo el segmento CER, considerando además la posibilidad de que finalmente se opte por una acumulación de reservas contra remonetización que pueda reducir en parte el ritmo de desinflación. Hacemos énfasis, una vez más, en que, si el “costo” de la acumulación es una desinflación más lenta, el mix es beneficioso a mediano y largo plazo”, dijo Franco.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero consideraron que, para capturar carry de corto plazo, luce atractivo el bono CER a marzo de 2026 (TZXM6).

“Su breakeven frente a la tasa fija se ha mantenido en torno al 1,9%, un nivel que consideramos bajo en relación con el consenso para los próximos tres registros de inflación. Un poco más adelante en la curva, también vemos valor en el TZX26, que opera con un breakeven de 1,7%”, dijeron.

A su vez, agregaron que, para quienes estén dispuestos a extender duration, la Boncap a abril de 2027 (T30A7) luce interesante

“Ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 35% y un breakeven del 2% —alto, a nuestro juicio—, que podría generar un retorno real de dos dígitos si la inflación se ubica por debajo del 1,5% en la segunda mitad de 2026, en comparación con la tasa real de alrededor del 8% que hoy ofrece el TZXM7”, agregaron.