La inflación de la Ciudad de Buenos Aires marcó 2,4% en noviembre, lo que representa una leve suba contra el 2,2% de octubre. Así, la suba de los precios parece haber encontrado un “piso” del 2% mensual y en diciembre se anticipa que podría acelerar por la estacionalidad habitual.

El Instituto de Estadística porteño indicó que en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. Por su parte, la trayectoria interanual (i.a.) de este indicador se ubicó en 32,6%, un punto porcentual (p.p.) por debajo del mes previo.

La suba de los alimentos estuvo por debajo del índice general, con 2,2% en noviembre, mientras que el rubro que más se disparó fue “recreación y cultura” con un salto del 4% mensual, aunque con menos representatividad en la canasta de consumos.

En tanto, la categoría que subió y pegó en el bolsillo fue transporte, con un alza 2,9% en noviembre. El segmento de cuidado personal tuvo un alza de 3,7%, las salidas a comer vieron una suba de los precios del 2,7% y el área de vivienda y servicios públicos asociados, como luz, gas y agua, mostraron una suba del 2,5%, también por arriba del índice general. Se trata de otra área que tiene peso en el bolsillo de las familias.

En ese último rubro, el IdecBA explica que impactaron “alzas en los valores de los gastos comunes (expensas) por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas natural por red”.

En el caso de los alimentos, el impulso vino de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). Bajaron, por su parte, Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).

El salto en transporte se dio por “los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. Las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división”, indicó el Instituto porteño.

En el caso del rubro que más saltó, recreación y cultura, fue “resultado de los aumentos en los paquetes turísticos y, en menor medida, de las subas en los precios de los servicios recreativos, deportivos y culturales”.

De todas formas, por su peso en la canasta de consumo, en términos interanuales , “las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 60,6% de la variación interanual del Nivel General”, enfatizaron los técnicos.

En cuanto al reacomodamiento de los precios de la economía, los servicios siguieron subiendo por arriba de los bienes aunque ya en menor medida.

Bienes, servicios y el “piso” de la inflación

“Durante el mes de noviembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,5%”, marcó el IPC de la Ciudad. Los bienes regulados -como tarifas- aumentaron 2,7% mientras que los estacionales sólo lo hicieron 0,9%, como ejemplo de dónde se mantienen las correcciones.

En noviembre la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,5%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 34,7% i.a. (-0,8 p.p. respecto del mes previo). De esta forma, el piso de la inflación se mantiene por arriba del 2,5% en la Ciudad.

Diciembre suele ser un mes de mayor presión por las fiestas, aunque el magro consumo puede funcionar como un limitante. ¿Hay un nuevo piso para la inflación? Las leyes que se negociarán en el Congreso plantean un sendero de baja de impuestos. La pregunta es si se trasladará a los precios.