El pasado miércoles 12 de noviembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dio a conocer la cifra de inflación del mes de octubre junto con los nuevos datos de las canastas básicas familiares y totales. Estos parámetros determinan las escalas sociales y quiénes pertenecen a la clase media.

El informe detalló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,3% durante el décimo mes del año y acumuló un total de 24,8% en lo que va del año.

Cuánto necesita ganar una familia para ser clase media en Argentina

La canasta básica total (CBT) incluye una serie de conceptos que define la línea de pobreza como alimentos, gastos del hogar, indumentaria, salud, transporte, educación, entre otros. Según los datos oficiales, el indicador experimento un aumento de 3,1% en octubre respecto al mes anterior.

Para ser considerada una familia de clase media es necesario tener un ingreso familiar total y mensual de al menos 1,25 veces la Canasta Básica Total y no alcanzar 4 veces la CBT del Sistema de Canastas de Consumo (Foto: Shutterstock)

De esta manera, una familia tipo compuesta por un varón de 35 años una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $ 1.213.799 para no ser pobre y $ 1.628.924,53 para ser considerada de clase media en octubre.

Para no caer en indigencia, se necesitaron por lo menos $ 544.304 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Cabe recordar que el cálculo considera que la familia es propietaria de la vivienda y no contempla el pago de un alquiler.

Para ser considerado de clase media alta, el ingreso debe superar a cuatro veces el valor de la CBT, equivalente a $ 8.144.620.

Cuánto necesita ganar una familia para ser clase media en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), la inflación en CABA fue de 2,2%. Una familia tipo debe contar con ingresos equivalentes a entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Total (CT) para ubicarse en el rango de clase media.

En cifras, una familia necesitó de entre $ 2.036.155,66 y $ 6.515.698,11 para ser considerada clase media. El dato proviene de un intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato para un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.