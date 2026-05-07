Siguen las malas noticias para quienes cuentan con un salario medio y sueñan con la casa propia. El mercado residencial continúa la tendencia alcista de los precios de la vivienda nueva y usada, sin que se aprecien por el momento señales de moderación en el ritmo de crecimiento, de acuerdo a el Índice General Tinsa IMIE. Los datos aportados por la empresa especializada en valoración, consultoría y datos inmobiliarios, dicen que el mes de abril muestra un aumento mensual del 1,6%, frente al 1,1% registrado en marzo. Lo peor llega al observar la variación interanual que se sitúa en el 15,4%. “Esta tasa, que supera en 11,8 puntos la inflación de abril, es la más elevada desde octubre de 2006”, según las tasaciones de Tinsa. La explicación que da Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, está en que en abril los precios residenciales incorporan el aumento de la inflación experimentado desde marzo a causa de la guerra en Oriente Medio y registran una nueva aceleración en todas las zonas. Sucede que en la comparativa de año contra año los incrementos se mueven en una banda que va entre el 12,4% de ‘Resto de municipios’ y el 20,3% de los territorios insulares que, en términos reales suben entre el 8,9 % y 16,6%. De hecho, si el análisis se centra en términos reales, esto es descontando la inflación, todos los segmentos analizados muestran un crecimiento por encima de diez puntos porcentuales, sustancialmente por encima de la inflación, a excepción del grupo ‘Resto de municipios’. Sin embargo, y gracias a la resistencia que en abril mostró el empleo, el volumen de compraventas de vivienda se mantiene en niveles robustos superiores a la media histórica, “si bien la actividad se modera levemente en los primeros meses de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior”. Para Arias, este comportamiento es coherente con la asimilación por parte del mercado de las pasadas bajadas de tipos de interés, “que a comienzos de 2025 aún no habían finalizado, y con la incertidumbre añadida desde finales de febrero por la guerra en Irán que está comenzando a impactar en la inflación y en el coste del dinero”. Por su parte, el grupo ‘Islas’, que nuclea a las propiedades en ubicaciones insulares y la costa mediterránea, es el único que supera su máximo precio histórico alcanzado en 2007 y lo hace en un 24%. De cara al segundo trimestre de 2026, Colliers, compañía especializada en gestión de inversiones, prevé que la inversión inmobiliaria mantenga un tono estable, sin una aceleración clara ni un deterioro significativo de la actividad, de acuerdo al último informe de la firma al que tuvo acceso El Cronista España. La multinacional canadiense vaticina que el mercado seguirá siendo transaccional, con negociación de precios y ajustes selectivos a nivel de activo, en un contexto de capital que aún necesita desplegarse. “No se anticipa una caída brusca del volumen, pero tampoco un repunte generalizado, dada la cautela por inflación, tipos y riesgos geopolíticos”, y añade que “la liquidez seguirá concentrándose en los mercados core y en sectores con fundamentales sólidos, mayor visibilidad de ingresos y oferta limitada”. La sociedad, también conocida como “banco malo”, que gestiona los activos tóxicos de las cajas de ahorros rescatadas terminará su actividad en noviembre de 2027, para entonces iniciar su periodo de liquidación que podría durar varios años. La pregunta surge porque antes de que su extinción definitiva, la compañía prevé terminar de construir las más de 50 promociones que tiene actualmente en construcción a través de su promotora Árqura Homes, que constituyó en 2019 y está gestionada por la también promotora Aelca, y que suman unas 2800 viviendas destinadas a la venta a particulares. Según las proyecciones de Sareb, los proyectos, que quedaron fuera del traspaso de activos a la entidad pública Casa 47 al encontrarse ya en fase de precomercialización, podrían entregarse entre mediados y finales de 2028. Las promociones incluyen viviendas de diferentes tipologías, aunque la mayoría van destinadas a familias y cuentan con dos o tres dormitorios; y están repartidas por diferentes puntos de la geografía nacional. Por ejemplo, hay proyectos en Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco. Vale recordar que desde que Sareb inició sus operaciones a finales de 2012 para separar de los balances de los bancos los activos inmobiliarios tóxicos, la sociedad puso en el mercado más de 100.000 viviendas. Asimismo, a las viviendas destinadas a la venta se suman también las que colocó en régimen de alquiler. Aquí se puede hacer una distinción en dos grupos. Están las 10.500 viviendas que suma entre alquileres sociales y que fueron cedidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos vía convenios; y las 4.600 heredadas de anteriores propietarios y que continúan en régimen de arrendamiento porque tienen un contrato en vigor.