El mercado inmobiliario porteño mostró una mejora en marzo. Durante ese mes se firmaron 5590 escrituras de compraventa en la ciudad de Buenos Aires, lo que implicó una suba del 17,8% frente al mismo mes del año pasado y una recuperación respecto de febrero, cuando se habían registrado 3567 operaciones. Según el último informe del Colegio de Escribanos porteño, dentro de ese total hubo 834 operaciones con hipoteca. Eso significa que el 14,9% de las operaciones se cerró con financiamiento bancario. Marzo registró hasta ahora la mayor cantidad de escrituras de 2026. En enero se habían firmado 3423 operaciones y en febrero 3567, por lo que el tercer mes del año mostró una suba frente a los dos registros previos. Con las 5590 escrituras de marzo, la actividad volvió a ubicarse por encima de las 5000 operaciones mensuales, un nivel que no se había alcanzado en los primeros dos meses del año. Aun así, el mercado continúa por debajo de otros períodos en los que el crédito hipotecario tenía una participación más alta dentro de las ventas. El monto total involucrado en las escrituras de marzo alcanzó los $ 902.972 millones, una suba del 46% frente a marzo de 2025. El valor promedio por operación fue de $ 161.533.630, equivalente a u$s 113.802 al tipo de cambio oficial. En la Ciudad conviven desde departamentos usados de dos y tres ambientes hasta propiedades top en barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta o Núñez, donde los tickets son mucho más altos. Si bien una de cada siete operaciones se hizo con crédito hipotecario, la cantidad de compras realizadas con préstamo quedó por debajo del año pasado. Las 834 escrituras de marzo marcaron una baja del 15,9% interanual. En el acumulado del primer trimestre, entre enero y marzo, se registraron 2191 operaciones de este tipo, frente a las 2902 del mismo período de 2025. El dato muestra que el crédito mantiene presencia dentro del mercado, aunque todavía con menor peso que en otros ciclos. Ahora, inmobiliarias y desarrolladores siguen de cerca la evolución de las tasas bancarias, los ingresos y la estabilidad del dólar, tres factores que impactan en la actividad del mercado y en la posibilidad de comprar con préstamo.