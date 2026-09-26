El factor que señala Sturzenegger para explicar la peor caída de la actividad desde la pandemia

El consumo masivo es uno de los indicadores que no logra despegar. El último dato disponible, de julio, muestra que solo las ventas en supermercados descendieron 2,1% dicho mes contra el mismo período del año. Y en el acumulado del 2026, estas registraron una variación negativa de 2,7%, según los datos del INDEC.

A la espera de los datos oficiales de agosto, el panorama general no parece dar muestras más alentadoras, según relevamiento privados.

Así lo señala el último informe de tendencias de consumo masivo de la consultora Scentia. Sin embargo, entre los amplios rubros en caída, este exhibe dos datos contundentes que van a contramano del resto.

Por un lado, un solo rubro de los canales de compra físicos mostró una suba de 1,2% con respecto a agosto del año pasado: farmacias.

Por otra parte, en la medición por segmentos, destaca un rubro que despegó fuerte este 2026: el e-commerce, con una suba interanual del 36,9% que evidencia un consolidado cambio en la forma de consumo.

Cuánto cayó el consumo masivo, según el informe

De acuerdo con el relevamiento, las ventas del sector de consumo masivo en general cayeron 1,5% frente al mismo mes de 2025 en el total de canales de comercialización.

La comparación contra julio también arrojó un retroceso del 0,7%, mientras que el acumulado del año muestra una contracción del 2,7% respecto de los primeros ocho meses de 2025.

Cuál fue la canasta más golpeada en agosto

Al analizar el comportamiento por categorías, la canasta de alimentos perecederos fue la que más sufrió: cayó 8,7% en la comparación interanual de agosto y acumula una baja del 6,1% en lo que va del año. Le siguieron desayuno y merienda, con una caída del 4,8% en agosto y del 5,6% en el acumulado, e impulsivos, que retrocedió 2% en el mes y 3,6% en el año.

También mostraron números negativos la limpieza de ropa y hogar (-1,9% en agosto y -6,4% en el acumulado) y la higiene y cosmética, que, si bien creció levemente en agosto (0,7%), acumula una baja del 2,2% en el año.

En contraste, de acuerdo con el relevamiento, las bebidas fueron la excepción dentro de la medición por canastas: las bebidas con alcohol subieron 2,6% en agosto y 3,8% en el acumulado anual, mientras que las bebidas sin alcohol treparon 2% en el mes, aunque acumulan una leve caída del 1,4% en el año. Alimentación, por su parte, se mantuvo prácticamente estable, con una suba marginal del 0,5% en agosto y un acumulado neutro (0,0%).

De agosto 2025 al 2026: todos los canales físicos en rojo, menos uno

La desagregación por canal de venta confirma que la caída fue generalizada . Los supermercados de cadena, el canal de mayor peso, retrocedieron 3,3% interanual en agosto y acumulan una baja del 4% en el año.

Los mayoristas cayeron 1,8% en el mes y 3,2% en el acumulado, mientras que los autoservicios independientes bajaron 1,3% en agosto y 2,7% en lo que va de 2026. El canal de kioscos y tradicionales retrocedió 1,5% en agosto y 2,7% en el acumulado.

Las farmacias fueron la única excepción entre los canales físicos, con una suba del 1,2% en agosto, aunque en el acumulado del año quedaron sin variación (0,0%).

E-commerce: la consolidación de un cambio de hábitos

El fenómeno más marcado, sin embargo, se dio en el e-commerce, que creció 36,9% interanual en agosto y acumula una suba del 35,9% en el año. Según el informe, se sostiene especialmente por las categorías de higiene y cosmética (+54,4%) y alimentación (+56,7%) .

Este canal de compras también creció con respecto a julio de este año: un 0.6%. La tendencia se consolida al evaluar la dinámica del segmento en los últimos meses, que se mantiene de forma similar, aunque siempre dentro de un global de caída.

El relevamiento se completa con una serie de indicadores macroeconómicos elaborados en base a datos del INDEC, Adefa y Acara. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba del 1,7% en agosto, con una variación interanual del 33,5% y un acumulado del 21,3% en 2026.