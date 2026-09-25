La economía cayó 2,9% en julio contra el mes anterior: los sectores en baja y el “efecto Mundial” según Caputo

En esta noticia Empleo y pobreza

Inversión

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que la caída del 2,9% de la actividad económica que informó INDEC para julio- el peor registro mensual desde la pandemia- fue por el aumento del precio del gas, que postergó decisiones de producción de las industrias.

Además, planteó que la economía crecerá este año hasta 2,5%.

“Como hubo un aumento importante del precio del gas en invierno, que es la primera vez que los precios del gas reflejan el costo, y que esos precios son los que hacen que después venga la inversión, muchas industrias corrieron su cronograma de producción, y quizás vendan el inventario y produzcan un poco más el mes que viene”, sintetizó el ministro ante un auditorio empresario en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Además, llamó a “no dejarse confundir por un número puntual” y pidió recordar el contexto: “Cuando Javier Milei llega a la presidencia, eran 12 años que Argentina no había crecido. Y Javier va a tener cuatro años de crecimiento”.

“Puede haber momentos en que te sale un número mal. Lo hemos conversado con el INDEC”, remató.

Respecto de la proyección para el tercer año de mandato, anticipó que esperan un crecimiento de entre 2% y 2,5%. En tanto el Presupuesto 2027, el gobierno estimó un crecimiento del 3%. “Nos hubiera gustado que fuera un 7% o un 5%, pero venimos de doce años sin crecimiento. Pongámoslo en contexto para que no nos gane la ansiedad”.

Consultado por la desaceleración en la velocidad del crecimiento respecto de años previos, el ministro remitió a la cercanía del proceso electoral. “Los argentinos estamos entrando en proceso electoral, y los argentinos siempre son prudentes, hay decisiones que se demoran. La reelección de Milei se va a dar el año que viene, pero cada uno hace su análisis”.

“No hay que sobre ponderar un dato puntual como el del mes pasado, hay que entender la dinámica. Tenemos sectores con crecimiento innegable”, insistió Sturzenegger.

Empleo y pobreza

En materia de empleo, destacó la creación de 500.000 puestos de trabajo y negó que los empleos informales sean necesariamente de peor calidad.

“Han caído los formales y han subido los independientes. Pero los sueldos de independientes son más o menos los mismos que los formales. Podés trabajar en una empresa como monotributista, pero no necesariamente tenés un sueldo inferior al que tenías como formal”, ejemplificó y pidió “no caer en el cliché”.

También pidió dejar de lado el precepto de que el trabajador tiene la figura laboral que puede y no la que desea: “No podemos saber si es que la que quiere o la puede. Es un cambio en el mercado laboral que viene de antes y lo podemos conectar con la gente buscando otra relación laboral. Tenemos que hacérselo más fácil al que quiere contratar un trabajador formal”, repasó para destacar la ley de Modernización Laboral.

Sobre la suba de la pobreza al 32,3% de la población, el ministro volvió a pedir que el dato se ponga en contexto y reforzó: “Si sube uno o dos puntos, nos preocupa, pero más nos preocupaba el 43%”, en referencia al último dato de la gestión de Alberto Fernández.

En este sentido, insistió que será el crecimiento lo que explique una baja de la pobreza estructural y destacó el aumento en las partidas de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar: “Hoy es el doble de lo que recibían en el kirchnerismo”.

Inversión

“Nos sorprende que la inversión este tan rezagada, pero la entiendo a partir del proceso de desregulación que hemos hecho. 2024 y 2025 son los dos años que tienen el mayor aumento de productividad desde los 80″, sostuvo Sturzenegger para explicar que, según la consultora de Orlando Ferreres, la inversión cayó 6,2% interanual en junio y acumula en el primer semestre una caída del 7,6%.

Las compras externas de maquinaria agrícola usada se multiplicaron por ocho entre mayo y octubre de 2025

“En Argentina estaba prohibida la importación de maquinaria usada. Eso era el lobby de los productores de maquinaria agrícola”, dijo ante el auditorio cordobés, provincia con alta participación del sector.

“Les digo porque tuvimos las reuniones. Ellos no querían que se importara maquinaria agrícola usada, pero no decían eso, hacían lobby para que no se importe maquinaria usada, porque no querían quedar expuestos de que estaban haciendo el lobby”, remató

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