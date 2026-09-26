Cuánto le cuesta el FMI a América Latina: el peso de Argentina en los intereses que paga la región

La relación financiera entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y América Latina y el Caribe volvió a adquirir una dimensión relevante en los últimos años. Entre programas vigentes, deuda pendiente y líneas de crédito precautorias, 17 de los 32 países de la región mantienen actualmente algún tipo de vínculo financiero con el organismo, según un informe de International Development Economics Associates (IDEAs), elaborado sobre la base de datos del FMI.

El estudio, denominado IMF-LAC Monitor, releva la relación del Fondo con los países de América Latina y el Caribe y construye distintos indicadores para medir el peso de esa relación. El trabajo fue elaborado por Martín Abeles y Valentín Alvarez, con la orientación de C. P. Chandrasekhar, y utiliza información actualizada hasta mayo de 2026.

IDEAs es una red internacional de economistas progresistas que desarrolla análisis heterodoxos y críticos sobre política económica y desarrollo.

La factura de intereses: Argentina explica la mayor parte

Uno de los datos más concretos del informe aparece en el costo financiero de esa relación. Según el cálculo presentado por IDEAs a partir de información del FMI, la deuda soberana de los países de América Latina y el Caribe con el organismo generó u$s 2.600 millones en pagos de intereses durante 2025.

Argentina explicó u$s 2.066 millones de ese total, mientras que Ecuador pagó u$s 358 millones. Más atrás aparecieron Costa Rica, con u$s 75 millones, y Colombia, con u$s 49 millones. El resto de los países de la región representó una porción menor de la factura total.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JULIO 27 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. FOTO NA CLAUDIO FANCHI NA Claudio Fanchi

El peso argentino también aparece cuando el pago de intereses se compara con la capacidad de generación de divisas. El informe calcula que los intereses abonados por Argentina al FMI equivalieron en 2025 al 2,1% de sus exportaciones, frente al 0,9% de Ecuador, el 0,7% de Suriname y el 0,2% de Costa Rica.

Las proyecciones para 2027 permiten, a su vez, dimensionar el peso de la deuda con el FMI dentro de las obligaciones financieras del Estado.

El proyecto de Presupuesto prevé para la Administración Nacional $15,2 billones en intereses y otras rentas de la propiedad, un 16,6% más que en 2026, incremento que el propio documento atribuye fundamentalmente al aumento de los intereses de la deuda en moneda extranjera. En paralelo, dentro de las amortizaciones de préstamos, contempla pagos de capital al FMI por $7,72 billones.

Lo que se viene, según el Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 permite dimensionar ese pago dentro del conjunto de compromisos en moneda extranjera. El proyecto presentado por el Gobierno prevé para el año próximo vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro por unos u$s 23.787 millones, de los cuales u$s 15.205 millones corresponden a capital y u$s 8.582 millones a intereses. Dentro de ese total, los vencimientos con el FMI suman unos u$s 7.399 millones, mientras que Bonos y Letras concentran unos u$s 9.868 millones. Es decir, los u$s 7.399 millones correspondientes al Fondo no son intereses: incluyen los distintos pagos de capital y cargos previstos para ese año.

Los cuatro países que enfrentan cargos adicionales

A la tasa de interés de los créditos se pueden sumar los llamados surcharges, cargos adicionales que el FMI aplica sobre determinados préstamos cuando el crédito pendiente supera ciertos niveles respecto de la cuota del país.

El mecanismo fue modificado por el organismo en 2024. Desde entonces, el recargo basado en el nivel de endeudamiento se aplica sobre la parte del crédito que supera el 300% de la cuota, mientras que existe además un cargo temporal cuando esa exposición permanece por encima del límite durante determinados períodos.

A mayo de 2026, cuatro países de América Latina y el Caribe estaban alcanzados por estos cargos: Argentina, Ecuador, Suriname y Costa Rica.

La exposición argentina era especialmente elevada: el crédito pendiente con el FMI equivalía, a mayo pasado, al 1.335% de su cuota. En Ecuador representaba el 1.044%; en Suriname, el 334%; y en Costa Rica, el 330%.

Argentina y Ecuador, los casos de mayor exposición

Dentro de ese mapa, Argentina y Ecuador aparecen como los casos de mayor endeudamiento y de relación más prolongada con el organismo.

El informe de IDEAs los ubica dentro de una categoría específica por la combinación de niveles excepcionalmente elevados de acceso al financiamiento, obligaciones pendientes y programas de larga duración. Esta clasificación es un criterio elaborado por los autores y no una categoría oficial del FMI.

Para construirla, IDEAs utiliza indicadores que permiten observar cuánto pesa la deuda con el Fondo sobre la deuda externa pública, qué proporción de las reservas debería destinarse a pagos previstos al organismo, qué tipo de condicionalidades tienen los programas y cuánto tiempo lleva vigente la relación financiera.

El origen del peso argentino en la cuenta del FMI

El peso de la Argentina en la relación financiera de América Latina con el FMI tiene un antecedente central en el programa acordado durante el gobierno de Mauricio Macri. En junio de 2018, el organismo aprobó un acuerdo Stand-By por u$s 50.000 millones y, cuatro meses después, amplió el acceso hasta unos u$s 57.000 millones, equivalentes al 1.227% de la cuota argentina. El propio FMI definió posteriormente aquel programa como el mayor acuerdo Stand-By de su historia.

Lagarde, Macri y Dujovne, en tiempos de la firma de la polémica toma de deuda de Argentina con el Fondo

La operación fue negociada con Luis Caputo al frente del Banco Central y Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda.

El acuerdo Stand-By de 2018 no llegó a completar las revisiones previstas y dejó de ejecutarse como programa en 2020. La deuda con el organismo, sin embargo, permaneció vigente y posteriormente fue refinanciada mediante un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado en 2022.

La deuda con el FMI, de todos modos, es solo una parte de los compromisos del Estado argentino con acreedores externos.

El Presupuesto 2027 también contempla amortizaciones de préstamos con otros organismos multilaterales, como el BID, el Banco Mundial y la CAF, además de obligaciones con acreedores bilaterales. Entre estos últimos aparece el Club de París, para el que el proyecto prevé una amortización de $477.624 millones en 2027. El cuadro presupuestario también incluye otros préstamos del sector externo, por lo que el financiamiento del Estado no se reduce a la relación con el Fondo.

Un vínculo que sigue activo

La relación financiera con el FMI no quedó limitada al programa de 2018. En abril de 2025, el Directorio del organismo aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF) por u$s 20.000 millones, con un desembolso inicial de u$s 12.000 millones.

El programa continuó durante 2026. En abril, el FMI alcanzó un acuerdo a nivel de staff para la segunda revisión y, en mayo, el Directorio la aprobó, habilitando un desembolso de aproximadamente u$s 1.000 millones. Con esa operación, los desembolsos acumulados bajo el programa llegaron a unos u$s 15.800 millones.

La tercera revisión comenzó esta semana y coincide con nuevos vencimientos. La misión está encabezada por Joyce Wong, la nueva responsable del FMI para la Argentina.

Mientras se desarrolla la revisión, el Gobierno enfrentaba el viernes 25 de septiembre un vencimiento de aproximadamente u$s 803 millones en concepto de capital del EFF y, al cierre de esta nota, preveía afrontarlo con recursos propios del Tesoro depositados en el Banco Central.

Según la información publicada por El Cronista, después quedarán pagos por unos u$s 840 millones a comienzos de noviembre y otros US$ 344 millones en diciembre.

El resultado de la revisión también tiene una dimensión financiera: de acuerdo con la información difundida por el organismo y por el Gobierno, su aprobación habilitaría un nuevo desembolso, estimado en unos u$s 738 millones según la Oficina de Presupuesto del Congreso.