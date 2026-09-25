El gasto en el supermercado sube un 5,18% y alcanza los 6602 euros por hogar (foto: Shutterstock)

Este viernes 25 de septiembre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha presentado un estudio que analiza la evolución del gasto en la cesta de la compra en el último año móvil hasta mayo de 2026.

El informe analizó los resultados de las visitas a 690 establecimientos de 38 ciudades, además de supermercados que venden por Internet, con 101.520 precios de una cesta de 244 productos de alimentación, higiene y droguería.

Según el estudio, el gasto medio de un hogar español en el supermercado asciende a 6602 euros anuales y ha crecido un 5,18% en el último ejercicio, aunque la elección de una cadena u otra puede suponer un ahorro del 20% de ese desembolso, que representa 1310 euros.

Según el estudio de la OCU recogido por EFE, este aumento de precios se ha moderado respecto a 2025, aunque los resultados del estudio no contemplan los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, el informe considera que este conflicto “terminará afectando” a la cesta de la compra.

Qué categorías registraron los mayores aumentos de precios

Según los datos de la OCU, el mayor aumento de precios se ha producido en el grupo de productos frescos (4,7%). Asimismo, dentro de esa categoría, las frutas y las verduras se encarecieron un 3,5%, mientras que las carnes registraron un aumento del 3,7%. Por su parte, los pescados aumentaron un 8,6%.

En cuánto a los supermercados y localidades más baratas, Torrent, en Valencia, es la localidad con precios más económicos. Le siguen Villarreal (Castellón) y Santa Pola (Alicante).

Por su parte, Getxo (Vizcaya), Pozuelo de Alarcón (Madrid), Majadahonda (Madrid) y Cerdanyola del Vallés (Barcelona) fueron las más caras.

Asimismo, en cuanto a los precios por comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Murcia registraron el índice 100 como las más baratas. Por el contrario, las más caras serían Cantabria (índice de 105), seguida por Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña, Castilla y León, Navarra y País Vasco, que tienen un 104.

El gasto en el supermercado sube un 5,18% y alcanza los 6602 euros por hogar (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los supermercados más baratos según la OCU

En cuanto a las cadenas de supermercados analizadas, la OCU sitúa como la más barata a la cadena andaluza Dani, con un índice 100. Le siguen Family Cash y Tifer, ambas con un índice 102, y Alcampo y Supeco, con 103.

Por su parte, Lidl y Mercadona registraron un índice 105, mientras que Aldi alcanzó 107. En el extremo contrario, Sánchez Romero fue la cadena más cara, con un índice 176, seguida por Supercor, con 133, y El Corte Inglés, con 130.

Sin embargo, la cadena más barata puede variar dependiendo de la localidad. Lidl se posicionó como la opción más económica en 60 localidades, mientras que Mercadona y Supeco lo fueron en 28 localidades cada una.

En cuanto a los establecimientos concretos, el supermercado más barato fue el Alcampo del centro comercial Bonaire, en Aldaia (Valencia), seguido por el Alcampo de Coia, en Vigo . Por el contrario, los establecimientos con los precios más elevados fueron los Sánchez Romero de Castelló, Arturo Soria y Castellana, en Madrid.

Asimismo, el estudio refleja que ocho de las 28 grandes cadenas analizadas redujeron sus precios en 2026, algo que no había ocurrido el año anterior. Entre las mayores bajadas se encuentran Carrefour Market, con un 2,7%; Lidl, con un 1,9%; Mercadona, con un 1,8%; y Aldi, con un 1,4%.

Por el contrario, BM registró un incremento cercano al 5,1%, mientras que Ahorramás aumentó sus precios un 4,4%, las mayores subidas registradas entre las cadenas analizadas.

Además, la OCU distingue entre diferentes tipos de cesta. En los productos económicos, los precios de las grandes y medianas cadenas disminuyeron de media un 1,1%, mientras que la cesta integrada por marcas líderes aumentó un 2,5% y la de productos frescos un 2,7%.

El gasto en el supermercado sube un 5,18% y alcanza los 6602 euros por hogar (foto: Freepik) Anna Zielinska

Cuánto se puede ahorrar según el supermercado elegido

Una de las principales conclusiones del estudio es que elegir entre un supermercado u otro puede suponer un ahorro medio anual de 1310 euros por hogar, lo que equivale aproximadamente al 20% del gasto medio anual calculado por la OCU.

Sin embargo, esta diferencia cambia considerablemente dependiendo de la localidad y de la variedad de establecimientos disponibles. En Madrid, el margen de ahorro puede alcanzar los 4381 euros anuales, mientras que en Alcobendas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón puede llegar a 4270 euros.

En otras ciudades, la diferencia entre comprar en los establecimientos más baratos y los más caros alcanza los 2167 euros en Las Palmas, 2094 euros en Castellón, 2023 euros en Zaragoza y alrededor de 1823 euros en Barcelona.

Por el contrario, Mieres (Asturias) presenta el menor margen de ahorro, con una diferencia de 381 euros al año. Le siguen Puerto Real (Cádiz), con 434 euros, y Santa Pola (Alicante), con 447 euros.